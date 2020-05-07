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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T04:02
https://ria.ru/20200507/1571061985.html
В Петербург прибыл вывозной рейс из Шанхая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

В Петербург прибыл вывозной рейс из Шанхая

03:28 07.05.2020 (обновлено: 04:02 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Авиарейс из Шанхая, на борту которого 128 россиян, прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Как уточнили в горадминистрации, 20 пассажиров самолета являются жителями Петербурга и Ленинградской области. Они покинули самолет в Пулково, остальные отправились в Москву.
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Вчера, 02:56Распространение нового коронавируса
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В аэропорту пассажиров осмотрели медики. У пассажиров взяли тесты на коронавирус, багаж прилетевших продезинфицируют, им вручат уведомление об обязательной самоизоляции на 14 дней. Домой туристы отправились на автобусах в сопровождении машин ГИБДД.
За соблюдением режима обязательной изоляции для всех прибывших будут следить полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и врачи.
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С недавнего времени аэропорт Пулково перешел на сокращенный режим. Ночью здание аэровокзала закрыто для пассажиров. Исключение делают только для специальных вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются домой.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)МоскваЛенинградская областьШанхайСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Домой? Вы серь5зно!? А нельзя их было отправить всех в одно место где за ними следили бы?
7 мая, 05:26
Pillot78
500006
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