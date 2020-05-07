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2020-05-07T02:56
https://ria.ru/20200507/1571061705.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 10-15 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1036x0_80_0_0_449088973a6efc4a77e54d57c313fc45.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 10-15 мая

02:56 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы для российских граждан запланированы на 10-15 мая, россияне смогут вернуться домой из Индонезии, Вьетнама, Молдавии, Сейшел, Таиланда, Индии, Испании, США и Турции, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
На 10 мая планируется рейс Денпасар (Индонезия) — Новосибирск — Екатеринбург. 12 мая ожидаются перелеты Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва, Кишинев (Молдавия) — Москва, Ханой (Вьетнам) — Москва и Сейшелы — Москва. На 13 мая запланирован рейс Бангкок (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва. Рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону — Москва, Тенерифе (Испания) — Барселона (Испания) — Санкт-Петербург — Москва, а также Нью-Йорк (США) — Москва запланированы на 14 мая. 15 мая ожидается перелет Анталия (Турция) — Санкт-Петербург — Москва.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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