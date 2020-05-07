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2020-05-07T05:28
https://ria.ru/20200507/1571060623.html
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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РИА Новости

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

00:53 07.05.2020 (обновлено: 05:28 07.05.2020)
402517
© РИА Новости / Григорий СысоевРоссийский предприниматель Дмитрий Босов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, тело бизнесмена нашли в его доме в Московской области.
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Вчера, 00:23
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
В областном управлении Следственного комитета также сообщили, что в селе Усово близкие обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку.
Босов мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что миллиардер совершил суицид.

"Лежал в луже крови"

Как передает РЕН ТВ, тело погибшего обнаружила его супруга, которая начала его искать после того, как он перестал выходить на связь.
"Нашла мужа лежащим в луже крови", — сообщил телеканал.
По информации РБК, перед смертью Босов находился "на взводе", у него не ладилось с работой.
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил источник телеканала.
Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает он.
Сын Дмитрия Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.
Это дела семейные", — сказал он.
Свеча
6 мая, 22:35
Федерация хоккея России соболезнует в связи с гибелью Дмитрия Босова
Член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов в интервью телеканалу "360" сообщил, что последнее время у Босова был конфликт "с его главным компаньоном".
Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.
"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — отметил он.
Он прогнозирует, что уголовное дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".
Дмитрий Босов являлся председателем совета директоров группы "Аллтек".
Он занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии российского Forbes с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
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Дмитрий БосовForbesМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Совесть замучила
7 мая, 02:29
Коваленко Дмитрий
28521111
Целый день про этого никому не интересного человека... помер - земля ему пухом, самоубился - отпевать нельзя, грешник...... СТРАНА при чем?
7 мая, 01:07
О Ольга Занкова
4021101
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