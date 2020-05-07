Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, тело бизнесмена нашли в его доме в Московской области.
В областном управлении Следственного комитета также сообщили, что в селе Усово близкие обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку.
Босов мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что миллиардер совершил суицид.
"Лежал в луже крови"
Как передает РЕН ТВ, тело погибшего обнаружила его супруга, которая начала его искать после того, как он перестал выходить на связь.
"Нашла мужа лежащим в луже крови", — сообщил телеканал.
По информации РБК, перед смертью Босов находился "на взводе", у него не ладилось с работой.
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил источник телеканала.
Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает он.
Сын Дмитрия Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.
Это дела семейные", — сказал он.
Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.
"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — отметил он.
Он прогнозирует, что уголовное дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".
Дмитрий Босов являлся председателем совета директоров группы "Аллтек".
Он занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии российского Forbes с состоянием 1,1 миллиарда долларов.