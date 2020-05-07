Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миллиардера Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, тело бизнесмена нашли в его доме в Московской области

В областном управлении Следственного комитета также сообщили, что в селе Усово близкие обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку.

Босов мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что миллиардер совершил суицид.

"Лежал в луже крови"

Как передает РЕН ТВ, тело погибшего обнаружила его супруга, которая начала его искать после того, как он перестал выходить на связь.

"Нашла мужа лежащим в луже крови", — сообщил телеканал.

По информации РБК, перед смертью Босов находился "на взводе", у него не ладилось с работой.

"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил источник телеканала.

Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает он.

призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов. Сын Дмитрия Босовадождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.

Это дела семейные", — сказал он.

Москвы Евгений Черноусов в интервью телеканалу " 360 " сообщил, что последнее время у Босова был конфликт "с его главным компаньоном". Член адвокатской палатыЕвгений Черноусов в интервью телеканалу "" сообщил, что последнее время у Босова был конфликт "с его главным компаньоном".

Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.

"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — отметил он.

Он прогнозирует, что уголовное дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".

Дмитрий Босов являлся председателем совета директоров группы "Аллтек".