Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Антон Босов, сын найденного мертвым миллиардера Дмитрия Босова, призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальной версии смерти отца.
"Не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные", — сказал он телеканалу "360".
6 мая, 19:22СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Как сообщил ранее источник РИА Новости, тело миллиардера Дмитрия Босова обнаружили сегодня. По предварительным данным, труп нашли в загородной резиденции предпринимателя.
В Подмосковном управлении СК также сообщили, что в селе Усово обнаружили тело 52-летнего мужчины, проводится проверка. По информации РБК, Босов покончил с собой.