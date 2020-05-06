Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера

Как сообщил ранее источник РИА Новости, тело миллиардера Дмитрия Босова обнаружили сегодня. По предварительным данным, труп нашли в загородной резиденции предпринимателя.

В Подмосковном управлении СК также сообщили, что в селе Усово обнаружили тело 52-летнего мужчины, проводится проверка. По информации РБК, Босов покончил с собой.