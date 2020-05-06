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2020-05-06T20:42
https://ria.ru/20200506/1571055243.html
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера
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РИА Новости

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть миллиардера

20:42 06.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Босов
Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Антон Босов, сын найденного мертвым миллиардера Дмитрия Босова, призвал не делать поспешных выводов и дождаться официальной версии смерти отца. 
"Не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные", — сказал он телеканалу "360".
Российский предприниматель Дмитрий Босов
6 мая, 19:22
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Как сообщил ранее источник РИА Новости, тело миллиардера Дмитрия Босова обнаружили сегодня. По предварительным данным, труп нашли в загородной резиденции предпринимателя.
В Подмосковном управлении СК также сообщили, что в селе Усово обнаружили тело 52-летнего мужчины, проводится проверка. По информации РБК, Босов покончил с собой.
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Дмитрий БосовСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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