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2020-05-07T10:17
https://ria.ru/20200507/1571060409.html
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
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РИА Новости

Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти

00:34 07.05.2020 (обновлено: 10:17 07.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевРоссийский предприниматель Дмитрий Босов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В последнее время у миллиардера Дмитрия Босова был конфликт "с его главным компаньоном", рассказал член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов в интервью телеканалу "360".
Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Вчера, 00:23
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова

"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — сказал Черноусов.

Он предположил, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".
Ранее сын Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.
Как сообщил источник РИА Новости, тело миллиардера обнаружили накануне в его доме в подмосковном Одинцово. Позже эту информацию подтвердили в группах "Аллтек" и "Сибантрацит". По данным РБК, Босов покончил с собой.
Дмитрий Босов
6 мая, 19:22
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
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Дмитрий БосовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОдинцовоПроисшествия
Популярные комментарии
Ну Березовский же покончил с собой... видать такой конец у всех миллиардеров.
7 мая, 00:44
ooleg
2781002
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