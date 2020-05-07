Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В последнее время у миллиардера Дмитрия Босова был конфликт "с его главным компаньоном", рассказал член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов в интервью телеканалу "360".
Адвокат считает, что версия о самоубийстве миллиардера выглядит подозрительной.
"Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях", — сказал Черноусов.
Он предположил, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство" или "Доведение до самоубийства".
Ранее сын Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.
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