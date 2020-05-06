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2020-05-06T23:09
https://ria.ru/20200506/1571054133.html
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049592_0:225:3234:2044_1036x0_80_0_0_9b231a8d064fe5ddbee32f04c5b2f81f.jpg
РИА Новости

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

20:07 06.05.2020 (обновлено: 23:09 06.05.2020)
196831
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Босов
Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в Одинцово.
В областном Следственном комитете также сообщили, что в селе Усово родственники обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку по факту его смерти.
Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.

"Лежал в луже крови"

По информации РЕН ТВ, тело Босова обнаружила его жена. Телеканал сообщил, что предприниматель прибыл в загородную резиденцию, чтобы посетить оздоровительный комплекс. Супруга Босова не могла с ним связаться и приехала в Усово.
"Нашла мужа лежащим в луже крови", — передает РЕН ТВ.
Близкий к Босову источник РБК, в свою очередь, заявил, что в последнее время предприниматель был "на взводе", у него были проблемы с бизнесом.
Российский предприниматель Дмитрий Босов
6 мая, 19:38
Биография Дмитрия Босова
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил он.
Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает собеседник телеканала.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля.
Российская версия журнала Forbes поставила предпринимателя на 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
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Дмитрий БосовРоссияForbesОдинцовоПроисшествия
Популярные комментарии
да не сказал бы, из-за долгов и личные сбережения заберут, местные заберут имущество в РФ , а счета в офшорах отнимут те же западные кредиторы.. а жить простым работягой после списка форбс , наверное, уже невозможно... и бизнес вести сейчас - это не в лихие 90-е с ваучерами да залоговыми аукционами. тогда нужен был специфический "талант"...
6 мая, 21:00
Сергей Цибров
2583206
Царствие небесное человеку, но из-за бизнеса расставаться с жизнью , не серьезно.
6 мая, 20:55
Greta Zubritsky
2761103
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