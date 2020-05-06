Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в Одинцово.
В областном Следственном комитете также сообщили, что в селе Усово родственники обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку по факту его смерти.
Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
"Лежал в луже крови"
По информации РЕН ТВ, тело Босова обнаружила его жена. Телеканал сообщил, что предприниматель прибыл в загородную резиденцию, чтобы посетить оздоровительный комплекс. Супруга Босова не могла с ним связаться и приехала в Усово.
"Нашла мужа лежащим в луже крови", — передает РЕН ТВ.
Близкий к Босову источник РБК, в свою очередь, заявил, что в последнее время предприниматель был "на взводе", у него были проблемы с бизнесом.
6 мая, 19:38Биография Дмитрия Босова
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил он.
Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает собеседник телеканала.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля.
Российская версия журнала Forbes поставила предпринимателя на 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов.