Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Миллиардеранашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Одинцово . По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в

В областном Следственном комитете также сообщили, что в селе Усово родственники обнаружили тело 52-летнего мужчины, ведомство начало проверку по факту его смерти.

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.

"Лежал в луже крови"

По информации РЕН ТВ, тело Босова обнаружила его жена. Телеканал сообщил, что предприниматель прибыл в загородную резиденцию, чтобы посетить оздоровительный комплекс. Супруга Босова не могла с ним связаться и приехала в Усово.

"Нашла мужа лежащим в луже крови", — передает РЕН ТВ

Близкий к Босову источник РБК, в свою очередь, заявил, что в последнее время предприниматель был "на взводе", у него были проблемы с бизнесом.

"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже", — сообщил он.

Деньги, которые Босову предлагали за его компанию "Сибантрацит", не покрывали долга, утверждает собеседник телеканала.

Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля.