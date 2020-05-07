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2020-05-07T00:29
https://ria.ru/20200507/1571060293.html
Эксперты подвели итоги двух лет с инаугурации Владимира Путина
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РИА Новости

Эксперты подвели итоги двух лет с инаугурации Владимира Путина

00:29 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Путин, два года назад вступивший в должность президента РФ, за это время задал социальный тренд, сместив акцент с внешней политики на внутреннюю, вновь оказался в роли кризис-менеджера и остался последователен в решениях на мировой арене, считают эксперты.
Выборы главы государства прошли 18 марта 2018 года, Путин набрал 76,69% голосов и был переизбран на второй срок подряд. Инаугурация состоялась 7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце.

Разворот курса

Анализируя прошедшие два года президентства Путина, эксперты и политики отмечают, что в этот период произошел разворот курса от внешней повестке к внутренней, о чем свидетельствует не только объявление о национальных проектах, но и возросшие требования к работе органов власти на местах.
По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, "можно говорить о развороте к внутренней повестке: к решению проблем простых людей, качества жизни, поддержки семьи". "И второй момент, на который я бы обратил внимание, - это возросший уровень требований к работе органов власти вообще", - сказал политолог.
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В свою очередь научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Беспалов отметил, что на новый срок президент шел прежде всего с идеей обеспечения и ускорения экономического роста, придания ему нового содержания, и затем это вылилось в приоритетный национальный проект.
"Говорить, что удалось сделать все или хотя бы большую часть запланированного, не приходится. Можно сказать, что вплоть до начала нынешнего года, несмотря на сохраняющееся санкционное внешнее давление на Россию, удавалось, пусть и на минимальном уровне, поддерживать какой-то экономический рост, не допускать макроэкономической дестабилизации - это тоже своего рода достижение", - отметил эксперт.
По его словам, хотя многое из заявленного в начале срока пока сделать не удалось, нельзя говорить о каких-то серьезных провалах.
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Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что Путин был "президентом надежды" в начале своего прихода во власть: в сравнении с Борисом Ельциным он выигрывал. "Потом он был "президентом результата", когда можно было сказать, что страна на подъеме и россияне никогда не жили так хорошо, как в середине двухтысячных. Ну а сейчас как его назвать? Сейчас, наверное, это кризисный менеджер. Он начинал как кризисный менеджер, через 20 лет все обнулилось, и он опять в роли кризисного менеджера", - сказал Калачев.
В то же время лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что с новым сроком Путина особенно четко обозначился социальный, "даже социалистический" тренд. "Это разворот государства лицом к человеку, к его реальным проблемам. В этом тренде все ключевые шаги и решения президента, от "майского указа" до смены правительства", - сказал он.
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Народная конституция

Говоря о работе Путина за последние два года, нельзя не отметить объявленную конституционную реформу, убежден руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Изменения, предложенные президентом и доработанные с участием ведущих государственных деятелей и экспертов, направлены на укрепление суверенитета страны, защиту традиционных исторически сложившихся ценностей; впервые в тексте конституции закреплены важнейшие элементы социальной поддержки, напомнил он.
"Благодаря беспрецедентному уровню вовлеченности граждан России в работу над поправками итоговый документ получился по-настоящему народным. Уверен, что на предстоящем общероссийском голосовании предложенные изменения будут поддержаны", - сказал депутат.
По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, достижения страны за последние годы наглядно отражены именно в представленной президентом поправке к конституции, ставшей "ответом на широкий общественный запрос на обеспечение социальной справедливости и повышение уровня социальной защищенности граждан".
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Также, по его мнению, особое значение имеют инициативы Путина для так называемой "национализации элит". "Это меры, связанные с деоффшоризацией российской экономики, предоставлением возможности переноса российского бизнеса из иностранных юрисдикций обратно в Россию, а также последние инициативы президента, направленные на ограничение оттока российского капитала в страны с льготными режимами налогообложения", - напомнил Клишас.
Возможно, ключевым аспектом политики Путина является реализация комплекса мер, направленных на повышение доверия граждан к действиям публичной власти, добавил сенатор. Несмотря на то что результат в каждом взятом по отдельности направлении реформирования может показаться, "на первый взгляд, незначительным", соответствующие решения при их комплексном рассмотрении позволяют сформировать совершенно новую модель отношений общества и государства, убежден Клишас.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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К таким изменениям, по его мнению, можно отнести поправки в избирательное законодательство, направленные на повышение транспарентности процедуры выборов, а также судебную реформу и инициированную реформу контрольно-надзорной деятельности.

Пандемия внесла корректировки

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов особенностью этого президентского срока Путина считает изменение повестки: глава государства в 2018 году начал работу в одной ситуации, когда основными задачами были борьба с бедностью, усиление внешнеполитических позиций, снижение санкционного давления, но пандемия коронавируса серьезно изменила повестку.
"Именно с прицелом на внутреннюю повестку как приоритетную была сделана ставка... И назначение нового премьера, обновление кабмина, установка на рост реальных доходов населения. Конечно, коронавирусная инфекция обнулила все… Прохождение пандемии коронавируса и выход из пандемии коронавируса стали основными задачами, которые сейчас стоят (перед Путиным)", - сказал он.
По словам Абзалова, коронавирус обострил проблемы в сфере здравоохранения и потребовал принятия экстренных мер по восстановлению экономики. Он пояснил, что коронавирус показал необходимость оперативной работы с медицинской инфраструктурой и логистикой.
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Так же считает и лидер "Справедливой России". По мнению Миронова, ситуация с распространением коронавируса показала и проблемные точки в социальной сфере, связанные в том числе и с реформами последних лет. "Думаю, что по итогам пандемии государственные подходы в здравоохранении также будут пересматриваться, в том числе на уровне президента", - отметил Миронов.
Доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев считает главным вызовом этого президентства Путина борьбу с надвигающимся экономическим кризисом.
"Россия как будто готовилась к этому моменту: копила деньги и так далее, чтобы дожидаться момента, не просто какой-то частичной рецессии, а глобальной рецессии, связанной с падением цен на нефть, с общим снижением любого платежного, покупательного спроса. Резко будет уменьшена возможность передвигаться через границу, падение туристической отрасли - вот к этому всему как будто Россия готовилась. Пока вот это главный вызов президентства", - полагает политолог.
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что падение цен на нефть ударило по мировой, и соответственно, российской экономике. Однако страна накопила финансовые ресурсы, развивались промышленность и сельское хозяйство. Разрабатываемый правительством план по построению посткризисной экономики стал главным ответом на текущую ситуацию.
"Резкое снижение цен на нефть стало серьезным вызовом для российской экономики. Самый главный эффект - то, что президент в этой катастрофической ситуации с нефтью дал задание правительству разработать общий план модернизации экономики, то есть экономическое восстановление страны после коронавируса", - сказал Калашников.
Понятно, что в этом плане акцент будет сделан не на сырьевые поставки, а на создание многоотраслевой промышленности, "это реакция президента на эту ситуацию", отметил сенатор.

На мировой арене

При этом политики убеждены, что два крайне насыщенных событиями года четвертого президентского срока Путина отмечены безусловными успехами России на внешнеполитической арене.
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Прошедшие два года стали очень важными и непростыми для России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. "Санкции, война с терроризмом в Сирии, высокий градус напряжения во взаимоотношениях с США, отдельными странами Европы, украинский фактор... И во всех этих конфликтных точках Россия выглядит очень достойно и уверенно. Мы стали одним из самых влиятельных факторов современной мировой политики, и это уже неоспоримый факт", - убежден он.
Политика России на внешнем направлении позволила не только укрепить ее международный авторитет, но и спасти от "хаоса и бедствий" миллионы граждан в Сирии и регионе, заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин, который называет главными достижениями последних двух лет именно независимый внешнеполитический курс России и укрепление обороноспособности.
"Наше государство жестко и последовательно отстаивало свои интересы на всех направлениях международной политики. В частности, уже очевидно, что Россия смогла предотвратить разрушение сирийского государства, которого явно добивался западный блок во главе с США. У этого успеха большое гуманитарное измерение: от хаоса и бедствий спасены миллионы людей", - сказал депутат.
Внешнеполитический капитал России, наработанный страной в годы президентства Путина, позволяет не только успешно разрешать мировые разногласия, но и выстраивать модель посткоронавирусного мира, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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"Два года назад, 7 мая 2018 года состоялась инаугурация президента России Владимира Путина на его нынешний срок. Но прежде хотелось бы напомнить, что 7 мая будет еще один инаугурационный юбилей: ровно 20 лет назад Путин впервые занял высшую должность в государстве, и с тех пор мир, конечно же, изменился еще больше", - отметил сенатор.
Но если брать непосредственно два последних года, то Россия и, соответственно, глава государства, отвечающий за ее внешнеполитический курс, по-прежнему сталкивались с прежними деструктивными тенденциями, которые "во многом спровоцировали и кризис 2014 года, охвативший более всего отношения России с Западом, а не были вызваны им, как часто утверждают на самом Западе", сказал политик.
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Косачев отметил, что речь идет не только о России, но и о глобальных геополитических процессах, в центре которых "сопротивление адептов однополярного мира" и многополярной системы, основанной на праве.
"То, что именно Россия оказалась в роли одной из главных "помех" для противников демократического мироустройства, конечно же, не случайно – она сознательно сделала выбор в пользу гармоничного полицентричного мира, поскольку именно он отвечает коренным интересам ее собственного развития", - подчеркнул сенатор.

Демонтаж соглашений

Косачев отметил, что не только Россия оказывается в перекрестье агрессивных устремлений сторонников однополярной модели, которые не прекращали своих усилий по демонтажу договорных достижений прошлого.
"Нанеся, в частности, сокрушительные удары по таким фундаментальным опорам стратегической безопасности, как соглашение по иранской ядерной программе, из которого США вышли буквально на следующий день после инаугурации Путина – 8 мая 2018 года, а также Договор по ракетам средней и меньшей дальности, который США "похоронили" уже в прошлом году с прицелом не только на Россию, но и на размещение таких ракет на Дальнем Востоке", - сказал Косачев.
Сенатор добавил, что когда США действуют в общем интересе, Россия всегда готова "подыграть", как это было с той же сделкой по иранской ядерной программе или с договором по СНВ, но когда соглашения не заключают, а уничтожают – нам не по пути. "Ничего личного, как говорится, и никакого врожденного антиамериканизма российской внешней политики", - сказал политик.

Экономические связи

Косачев также отметил, что отнюдь не только "дипломатией силы" отличилась Россия в международных делах за последние два года. Для РФ это был период важных саммитов: прошли переговоры с руководством Турции по Заевфратью, состоялся первый в истории саммит Россия – Африка в Сочи и декабрьский саммит в "нормандском формате" после трехлетнего перерыва – все это показатели высокой эффективности отечественной дипломатии.
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Минувший год был важным и на треке экономической дипломатии. Запущен газопровод "Сила Сибири", завершен "Турецкий поток", идет строительство "Северного потока - 2", добавил парламентарий.
По мнению сенатора, на период после майской инаугурации Путина в 2018 году пришлась и заметная усталость многих западных если не стран, то сил и политиков от бессмысленной и убыточной конфронтации с Россией. Один из индикаторов перемен – возвращение России к работе в ПАСЕ.
Косачев также отметил поддержку российских инициатив по учреждению международного дня парламентаризма 30 июня и созыву глобального саммита по межрелигиозному и межэтническому диалогу в Москве в 2022 году.

Национальный лидер

Как отметили эксперты, Путин как общенациональный лидер предполагает оставаться им еще долго, хотя не обязательно будет занимать пост президента страны.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
9 декабря 2019, 20:54
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что Путин, "естественно, от дел не уйдет и будет играть ключевую роль как человек, определяющий вектор развития, определяющий тренды, стратегию, подбирающий кадры, потому что понятно, что даже если у нас появится новый президент, то это будет человек Путина. Так что никуда он не уйдет, но, я думаю, что пожизненным президентом он бы и сам быть не хотел", - сказал Калачев.
По словам доцента философского факультета МГУ им. Ломоносова политолога Бориса Межуева, предложенная поправка в Конституцию РФ о президентских сроках свидетельствует о том, что, скорее всего, Путин думает о выборах 2024 года, "хотя не уверен, что он уже принял это решение", признался эксперт.
"Я думаю, что вопрос для него самого стоит открытым, и главная причина заключается не столько в его психологическом состоянии, сколько в том, есть ли какой-то стопроцентный преемник. Понятно, что система преемничества в России есть, ясно, что какой-то человек должен продолжить его дело, и он должен иметь аналогичный авторитет для всех политических групп, социальных страт в России", - полагает Межуев.
При этом эксперты сомневаются, что решение по выборам 2024 года уже принято.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
24 октября 2019, 12:03
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
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Популярные комментарии
Да. Хорошо покуролесил.
7 мая, 00:43
КМКалинка Малинкова
1140001
За 2 года? А чего не за 2 дня? Подведу краткий итог за 20 лет - 20 миллионов нищих. Потому что государство у нас не социальное, а феодально-кланово-олигархическое, как-то так можно это безобразие охарактеризовать без матов.
7 мая, 04:07
ЛКЛысый Кучерявый
1500000
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