В Германии раскритиковали депутата, назвавшего 8 мая днем поражения

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Немецкие политики и пользователи Twitter обрушились с критикой на депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Немецкие политики и пользователи Twitter обрушились с критикой на депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда , который назвал День освобождения Европы от национал-социализма днем абсолютного поражения Германии

Ранее в понедельник Гауланд в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил, что 8 мая, по его мнению, не может быть праздничным днем, поскольку эта дата "противоречивая". Он прояснил, что хотя это день освобождения для узников концлагерей, для Германии это день "абсолютного поражения, потери большей части Германии и потери возможности выбора направления развития".

"Восьмого мая 1945 года - это окончание Второй мировой войны, победа над нацистским террором и освобождение немецких концлагерей. Тот, кто видит здесь "абсолютное поражение", стоит по другую сторону баррикад", - написал в Twitter представитель партии "Зеленые" Чем Оздемир.

Депутат от партии Левые Ян Корте обратил внимание на фразу о "выборе направления развития". "Правоэкстремист Гауланд сожалеет о потери "возможности государствостроительства" 8 мая. Что он имеет в виду? Вести войну на уничтожение? Убить 6 миллионов евреев и евреек? Или направить инакомыслящих в концлагеря?" - написал Корте.

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль также заострил внимание на этой мысли.

"Гауланд жалуется на потерю возможности государствостроительства из-за падения нацистской диктатуры. Наименьшая наша, демократов, задача сегодня - сделать так, чтобы такие люди никогда больше в нашей стране не имели возможность государствостроительства", - написал он.

Не обошли внимание тему и другие пользователи Twitter: в немецком сегменте тема поднялась на третье место в топе самых обсуждаемых. "Так выглядят моменты радости!" - написал владелец аккаунта, посвященного памятным табличкам об угнанных в лагеря или бежавших из страны берлинцах.

К твиту приложена фотография солдата Красной армии на улицах Берлина , держащего статуэтку головы Адольфа Гитлера

"День, когда запретят АгД, будет праздничным днем", - написал, в свою очередь, Урс Вайбель из Швейцарии