Губернатор Ленобласти высадил деревья у мемориала "Разорванное кольцо"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в посадке деревьев у мемориала "Разорванное кольцо".
По словам главы региона, сегодня рядом с мемориалом на Дороге Жизни у Ладожского озера были высажены голубые ели. Посадка проходила в рамках всероссийской акции "Сад памяти", которая предусматривает высаживание 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.
"В этом году мероприятия ко Дню Победы проходят в новом для всех нас формате, без большого празднования. Но в тоже время, каждый может внести свой вклад в этот памятный день. К примеру, во всероссийской акции "Сад памяти" может принять участие любой человек, просто посадив дерево около своего дома или на даче", — сказал Дрозденко.
Он также отметил, что города и поселки Ленинградской области уже активно подключились к этой акции. Например, свой "Сад памяти" уже высадили в Тосно и Луге, присоединились и сотрудники лесничеств региона, где посадка деревьев проводится без привлечения волонтеров.
"В ближайшие дни деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне будут посажены в Приозерске, Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского района. Все эти мероприятия проводят при условии соблюдения необходимых мер безопасности", - добавили в пресс-службе обладминистрации.