Губернатор Ленобласти высадил деревья у мемориала "Разорванное кольцо"

"В этом году мероприятия ко Дню Победы проходят в новом для всех нас формате, без большого празднования. Но в тоже время, каждый может внести свой вклад в этот памятный день. К примеру, во всероссийской акции "Сад памяти" может принять участие любой человек, просто посадив дерево около своего дома или на даче", — сказал Дрозденко.