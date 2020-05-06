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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-06T19:50
https://ria.ru/20200506/1571053522.html
Губернатор Ленобласти участвовал в субботнике в преддверии 9 мая
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РИА Новости

Губернатор Ленобласти участвовал в субботнике в преддверии 9 мая

19:50 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСубботник
Субботник
© РИА Новости / Максим Богодвид
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с коллегами и волонтерами принял участие в традиционном субботнике в преддверии празднования Дня Победы.
Глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса и перенос всех праздничных мероприятий, посвященных 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войны в онлайн режим, в Ленинградской области организована уборка памятных мест и мемориалов. В этом году она объединена в акцию #cубботникиПобеды.
Дрозденко возложил цветы к вечному огню мемориала "Разорванное кольцо" у Ладожского озера, после чего принял участие в посадке деревьев на территории мемориала и традиционно привел в порядок памятник.
"В Ленинградской области почти 1600 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и сегодня практически все они приведены в порядок. Я благодарю за эту работу волонтеров, общественные организации, администрации районов и поселений, предприятия, комитеты правительства области. Это наша традиционная работа, у многих уже есть "свои" памятники. Памятник, который я ежегодно привожу в порядок, мы обнаружили ровно пять лет назад — это камень, который закладывали под будущий мемориал "Разорванное кольцо", — сказал губернатор.
По его словам, в ближайших планах — создать на территории у мемориала "Разорванное кольцо" пешеходные дорожки, стенды и смотровую площадку.
Кроме того, губернатор Ленобласти отметил, что с начала акции в регионе были благоустроены и отреставрированы 1470 памятных мест и мемориалов. Из-за карантинных мероприятий, месячник благоустройства в этом году разбит на два этапа: уборка мемориалов должна завершиться до 9 мая, уборка парков, скверов, общественных территорий — до 29 мая.
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