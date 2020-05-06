Губернатор Ленобласти участвовал в субботнике в преддверии 9 мая

"В Ленинградской области почти 1600 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и сегодня практически все они приведены в порядок. Я благодарю за эту работу волонтеров, общественные организации, администрации районов и поселений, предприятия, комитеты правительства области. Это наша традиционная работа, у многих уже есть "свои" памятники. Памятник, который я ежегодно привожу в порядок, мы обнаружили ровно пять лет назад — это камень, который закладывали под будущий мемориал "Разорванное кольцо", — сказал губернатор.