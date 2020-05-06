Биография Дмитрия Босова

Дмитрий Борисович Босов родился 27 марта 1968 года в городе Барнауле.
В 1991 году окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Баумана. Кандидат экономических наук.
В 1991 году основал АОЗТ "ПИФ", работал заместителем директора, затем – исполнительным директором.
С 1993 года – президент ТОО "Внешнеторговое объединение "Полиэкспорт".
С 1995 года директор московского представительства Trans World Group.
В 1996 году возглавил московское представительство Trans World Commodities.
В 1997-2000 годах – член совета директоров ОАО "Красноярский алюминиевый завод".
С 2000 года – президент группы "Аллтек", с 2005 года – председатель правления группы. В последующем – председатель совета директоров группы "Аллтек".
В настоящее время группа "Аллтек" является контролирующим акционером группы "Сибантрацит" – лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Группе "Аллтек" принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Компания также является владельцем проекта "Печора СПГ", который предполагает строительство на базе Кумжинского и Коровинского месторождений завода по сжижению газа.
В 2020 году Дмитрий Босов впервые вошел в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2020" он занял 86-е место.
6 мая 2020 года Дмитрий Босов был обнаружен мертвым в подмосковном Одинцово.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников