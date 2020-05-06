МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в доме предпринимателя в Одинцово.
В свою очередь, в ГСУ СК по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, на территории дома в селе Усово родственники нашли тело мужчины, его фамилия не называется. Ведомство начало проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя. Он мог покончить с собой.
Ранее РБК также со ссылкой на источники сообщил, что Босов совершил суицид.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля. Российская версия журнала Forbes поставила предпринимателя на 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
6 мая, 19:22СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова