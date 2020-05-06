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2020-05-07T00:38
https://ria.ru/20200506/1571047959.html
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
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РИА Новости

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым

18:31 06.05.2020 (обновлено: 00:38 07.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевРоссийский предприниматель Дмитрий Босов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в доме предпринимателя в Одинцово.
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В свою очередь, в ГСУ СК по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, на территории дома в селе Усово родственники нашли тело мужчины, его фамилия не называется. Ведомство начало проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя. Он мог покончить с собой.
Ранее РБК также со ссылкой на источники сообщил, что Босов совершил суицид.
Дмитрий Босов был председателем совета директоров группы "Аллтек", ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля. Российская версия журнала Forbes поставила предпринимателя на 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
Дмитрий Босов
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Дмитрий БосовРоссияПроисшествия
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nlk
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Iv Tun
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