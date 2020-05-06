В Чехии на захоронениях появятся имена пяти тысяч советских солдат

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мемориальные таблички с именами около 5 тысяч советских солдат будут установлены летом на воинских захоронениях в Чехии, сообщил представитель Минобороны России в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин.
"В этом году в июне будет установлено 28 мемориальных табличек в (городе) Брно и 10 табличек в городе Оржехов, то есть всего около 5 тысяч человек будет увековечено", - сказал Трякин в ходе онлайн пресс-конференции Россотрудничества "Москва – Прага: 75 лет общей победы – 75 лет общей памяти".
Представитель Минобороны также сообщил о работе по исправлению неточностей на захоронениях красноармейцев на Ольшанском кладбище в центре Праги, павших в 1945 году при освобождении Чехословакии.
"В этом году будут установлены таблички на Ольшанском кладбище, которые будут учитывать все доступные архивные данные, и неточности в фамилиях, инициалах будут исправлены. Все военнослужащие будут увековечены в соответствии с документами", - сказал Трякин.
Всего на территории Чехии похоронено около 60 тысяч воинов Красной армии, павших при освобождении республики.