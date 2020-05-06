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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:33
https://ria.ru/20200506/1571048877.html
Вывозной рейс из Шанхая вылетел в Россию
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РИА Новости

Вывозной рейс из Шанхая вылетел в Россию

18:33 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Шанхая вылетел в Санкт-Петербург и Москву со 127 пассажирами на борту, сообщает Минтранс РФ на своей странице в Twitter.
"Рейс "Аэрофлота" 7207 Шанхай - Санкт-Петербург - Москва вылетел в 17:27 мск. 127 пассажиров", - говорится в сообщении.
Расчетное время прибытия в Санкт Петербург - 03:24 мск 7 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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