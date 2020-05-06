В Камышине запустят бумажные самолетики в память о летчике Маресьеве

"Ровно в 12 часов под песни военных лет из окон полетят белые самолетики, как символ памяти героического подвига", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что по завершении акции участники местного штаба движения "Волонтеры Победы" соберут все самолетики и передадут их в музей имени Маресьева.

Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А.К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Является прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".