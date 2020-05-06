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2020-05-06T15:13
https://ria.ru/20200506/1571031573.html
В Камышине запустят бумажные самолетики в память о летчике Маресьеве
https://cdn24.img.ria.ru/images/91222/66/912226641_0:197:2001:1322_1036x0_80_0_0_191965be8f966097c7bd25e9d24e464f.jpg
РИА Новости

В Камышине запустят бумажные самолетики в память о летчике Маресьеве

15:13 06.05.2020
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© РИА Новости / Морсков / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев
Герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев
© РИА Новости / Морсков
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Герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Бумажные самолетики в День Победы выпустят из окон своих квартир жители Камышина Волгоградской области в память о знаменитом уроженце города - Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, жители Камышина 9 мая проведут акцию "Мирное небо Маресьева" в память о легендарном летчике.
Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева - Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев
30 апреля 2019, 12:45
Фильм RT о летчике Маресьеве вышел в финал премии "Тэфи – летопись победы"
"Ровно в 12 часов под песни военных лет из окон полетят белые самолетики, как символ памяти героического подвига", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что по завершении акции участники местного штаба движения "Волонтеры Победы" соберут все самолетики и передадут их в музей имени Маресьева.
Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А.К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Является прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Архив
29 мая 2016, 07:12
Биография Алексея МаресьеваПодробнее о летчике, Герое Советского Союза Алексее Петровиче Маресьеве читайте в справке РИА Новости.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыДень ПобедыАлексей МаресьевВеликая Отечественная война (1941-1945)Волгоградская областьКамышинОбщество
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