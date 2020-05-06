Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T22:55
https://ria.ru/20200506/1571027309.html
Сенат Узбекистана 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

Сенат Узбекистана 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС

14:07 06.05.2020 (обновлено: 22:55 06.05.2020)
6676
© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
ТАШКЕНТ, 6 мая — РИА Новости. Очередное пленарное заседание сената олий мажлиса (парламента) Узбекистана 11 мая пройдет в режиме видеоконференции, на нем будет рассмотрен вопрос сотрудничества страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает в среду пресс-служба верхней палаты.
С 15 марта, после того как в Узбекистане был зафиксирован первый случай нового коронавируса COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. В частности, сенат переводит свои заседания в онлайн-режим. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. К среде число зарегистрированных случаев коронавируса составило 2217, десять пациентов скончались, 1547 выздоровели.

"Принято решение о созыве четвертого пленарного заседания сената олий мажлиса Республики Узбекистан 11 мая. Пленарное заседание пройдет в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении на сайте верхней палаты. По данным пресс-службы, в повестку заседания включены 20 вопросов, в том числе будут рассмотрены десять законов.

Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
3 мая, 19:21Распространение нового коронавируса
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Сенаторы, в частности, рассмотрят вопрос о сотрудничестве Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, отмечается в сообщении пресс-службы.
В июне 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года Мирзиеев сказал, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте. В начале марта кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля законодательная (нижняя) палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Александр Лукашенко
4 мая, 15:13Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил, что готов к саммиту ЕАЭС в любом формате
2733105
Шавкат МирзиеевЕвразийский экономический союзУзбекистанБелоруссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Ташкентская телебашня
Власти Узбекистана обвинили российский вуз в нарушении законов
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Дмитрий Рогозин
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния