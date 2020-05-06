Сенат Узбекистана 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС

С 15 марта, после того как в Узбекистане был зафиксирован первый случай нового коронавируса COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. В частности, сенат переводит свои заседания в онлайн-режим. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. К среде число зарегистрированных случаев коронавируса составило 2217, десять пациентов скончались, 1547 выздоровели.