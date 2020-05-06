Сенат Узбекистана 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 6 мая — РИА Новости. Очередное пленарное заседание сената олий мажлиса (парламента) Узбекистана 11 мая пройдет в режиме видеоконференции, на нем будет рассмотрен вопрос сотрудничества страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает в среду пресс-служба верхней палаты.
С 15 марта, после того как в Узбекистане был зафиксирован первый случай нового коронавируса COVID-19, власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. В частности, сенат переводит свои заседания в онлайн-режим. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. К среде число зарегистрированных случаев коронавируса составило 2217, десять пациентов скончались, 1547 выздоровели.
"Принято решение о созыве четвертого пленарного заседания сената олий мажлиса Республики Узбекистан 11 мая. Пленарное заседание пройдет в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении на сайте верхней палаты. По данным пресс-службы, в повестку заседания включены 20 вопросов, в том числе будут рассмотрены десять законов.
Сенаторы, в частности, рассмотрят вопрос о сотрудничестве Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, отмечается в сообщении пресс-службы.
В июне 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года Мирзиеев сказал, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте. В начале марта кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля законодательная (нижняя) палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.