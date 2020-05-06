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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-06T14:17
https://ria.ru/20200506/1571022965.html
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
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РИА Новости

Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы

13:05 06.05.2020 (обновлено: 14:17 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
Ударные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса.
"Девятого мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Сергей Шойгу
По словам министра, военный парад перенесут на более поздний срок, 9 Мая состоится воздушная часть: над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Также воздушные парады пройдут в 47 городах России и на военных базах за рубежом.
Ветеранов Великой Отечественной войны в гарнизонах поздравят индивидуально, им передадут подарки и сувениры.
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Юнармейцы примут участие в онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану".
Шестого мая в парке "Патриот" состоится торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, которые с 28 января с копией Знамени Победы прошли почти 8,5 тысячи километров от Хабаровска до Москвы.
Акция "Бессмертный полк", по словам Шойгу, в этом году пройдет в видеоформате через интернет.
"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных — участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. Завершатся праздничные мероприятия салютом", — рассказал министр.
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Как отметил Сергей Шойгу, каждому залпу присвоят имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.
Он поручил ответственным лицам следить за соблюдением всех мер безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего ветеранов.
В России на 6 мая зарегистрировали 165 929 заболевших COVID-19, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Места распространения георгиевских ленточек в России
4 мая, 10:3375 лет Великой Победы
Где получить георгиевскую ленточку
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуОбщество
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6 мая, 13:14
Aleksei Zaharov
18800165
Гордимся!!!
6 мая, 13:19
АНАлексей Некрасов
60500015
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