Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"

По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах.

Первый пункт — удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме. Второй — обеспечение эффективности санкционного режима. Третий — привлечение "дополнительных международных­ инструментов" для давления на Россию.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".