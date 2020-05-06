Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T13:00
https://ria.ru/20200506/1571019520.html
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1036x0_80_0_0_0f8f3ef878f66f26ead2a100024d781b.jpg
РИА Новости

Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"

12:22 06.05.2020 (обновлено: 13:00 06.05.2020)
140908
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с "Радио НВ" рассказал о концепции по возвращению Крыма.
По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
5 мая, 03:39
Поклонская высмеяла "позорное" пари о "возвращении" Крыма Украине
Первый пункт — удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме. Второй — обеспечение эффективности санкционного режима. Третий — привлечение "дополнительных международных­ инструментов" для давления на Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
19 марта, 21:47
Журналист с Украины признал невозможность вернуть Крым
8825051411620106
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинофобия все прогрессировала
6 мая, 14:30
ВВВладимир Владимирович
242220020
Петросян скоро ненужен будет... Жаль.
6 мая, 12:31
Андрей Малышев
107200016108
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Здание Государственной думы России
В Госдуме оценили слова латвийского министра о "донорстве денег" для СССР
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Рига
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния