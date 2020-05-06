Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с "Радио НВ" рассказал о концепции по возвращению Крыма.
По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах.
Первый пункт — удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме. Второй — обеспечение эффективности санкционного режима. Третий — привлечение "дополнительных международных инструментов" для давления на Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
19 марта, 21:47Журналист с Украины признал невозможность вернуть Крым