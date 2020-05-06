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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T08:16
https://ria.ru/20200506/1571007802.html
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

08:16 06.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек. Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 – скончались", - говорится в сообщении.
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Штаб также сообщает, что в отделениях реанимации находятся 44 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 16 человек.
В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое – в Сузунскую, один – в Маслянинискую и еще один пациент – в Карасукскую ЦРБ. Всего в регионе провели 46,5 тысячи тестов на коронавирус.
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Власти Новосибирской области расширили список регионов РФ, по прибытии из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Ранее эта мера распространялась на прибывающих в регион любыми видами транспорта из-за рубежа, а также Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Теперь режим двухнедельной самоизоляции ждет приезжающих из Якутии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовосибирская область
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