В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек. Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 – скончались", - говорится в сообщении.
Штаб также сообщает, что в отделениях реанимации находятся 44 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 16 человек.
В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое – в Сузунскую, один – в Маслянинискую и еще один пациент – в Карасукскую ЦРБ. Всего в регионе провели 46,5 тысячи тестов на коронавирус.
Власти Новосибирской области расширили список регионов РФ, по прибытии из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Ранее эта мера распространялась на прибывающих в регион любыми видами транспорта из-за рубежа, а также Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Теперь режим двухнедельной самоизоляции ждет приезжающих из Якутии.
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