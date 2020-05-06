В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек. Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 – скончались", - говорится в сообщении.