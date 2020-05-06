Более 60 россиян прибыли вывозным рейсом в Сургут из Душанбе

Ранее сообщалось, что вывозной рейс прилетел в Сургут в 0.13 по местному времени, после чего направился в Екатеринбург. Согласно информации окружного оперштаба, в РФ из Таджикистана вернулись 190 человек, которые ранее не могли вылететь из-за ситуации с коронавирусом. При этом перевозчик отмечал, что в Югре с борта должны были сойти 49 пассажиров указанного рейса.