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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-06T08:10
https://ria.ru/20200506/1571007675.html
Более 60 россиян прибыли вывозным рейсом в Сургут из Душанбе
https://cdn22.img.ria.ru/images/145813/46/1458134661_0:39:1200:714_1036x0_80_0_0_64b79899030865aa101ebd3f1c5014a1.jpg
РИА Новости

Более 60 россиян прибыли вывозным рейсом в Сургут из Душанбе

08:10 06.05.2020
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© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Более 60 жителей Югры, Ямала и Томской области прибыли вывозным рейсом "Уральских авиалиний" в Сургут (ХМАО) из Душанбе, для них при необходимости подготовлены места в обсерваторе, сообщает оперативный штаб Ханты-Мансийского автономного округа по предупреждению распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что вывозной рейс прилетел в Сургут в 0.13 по местному времени, после чего направился в Екатеринбург. Согласно информации окружного оперштаба, в РФ из Таджикистана вернулись 190 человек, которые ранее не могли вылететь из-за ситуации с коронавирусом. При этом перевозчик отмечал, что в Югре с борта должны были сойти 49 пассажиров указанного рейса.
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"В аэропорту Сургута высадились 64 человека, остальные продолжили путь до Екатеринбурга. Из числа прибывших в Сургут четверо - жители ЯНАО, один - Томской области, они будут доставлены до родных городов автомобильным транспортом. Все жители автономного округа в обязательном порядке пройдут необходимые санитарно-карантинные мероприятия в Югре. Для них при необходимости подготовлены места в обсерваторе", - говорится в сообщении.
Посольство РФ в Душанбе во вторник выразило благодарность российским и таджикским ведомствам за эффективное взаимодействие, которое сделало этот рейс возможным.
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Это второй крупный вывозной рейс, прибывший в Сургут за неделю. Так, 28 апреля прилетел борт "ЮТэйр" из Индонезии и Таиланда со 190 жителями ряда регионов, в том числе Югры. Все они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Отмечалось, что рейс организован по поручению губернатора Натальи Комаровой, а с просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось министерство иностранных дел РФ. Перелет для всех пассажиров бесплатный, все прибывшие согласились соблюдать двухнедельный режим обязательной самоизоляции.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЮТэйрУральские авиалинииНаталья КомароваДушанбеТаджикистанЕкатеринбургСургутТомская областьТаиландИндонезияОбщество
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