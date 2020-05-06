Ученый объяснил возникновение озоновой дыры над Арктикой

"Такая дыра всегда связана с аномалиями в атмосфере. Причем эти аномалии глобальны. Процесс состоит в том, что более сильный западный ветер дует в умеренных широтах на всех высотах. На поверхности Земли он приносит более теплый атлантический воздух, а в стратосфере он блокирует поступление теплого воздуха в Арктику. Воздух из тропиков в Арктику не проникает, она охлаждается, и значит, есть условия для разрушения озонового слоя", — сказал Володин.
"Здесь-то и начинают активизироваться соединения, которые разрушают озоновый слой. Избыток этих частиц и увеличение озоновых дыр над Арктикой произошли из-за антропогенных выбросов. В феврале-марте в Арктике наблюдалось внезапное стратосферное потепление, а общее содержание озона в области стратосферного полярного вихря опускалось до 220 единиц Добсона — значений, принятых в качестве границы озоновой дыры в Антарктике", — сказал Володин.