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2020-05-06T13:17
https://ria.ru/20200506/1571006932.html
Ученый объяснил возникновение озоновой дыры над Арктикой
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РИА Новости

Ученый объяснил возникновение озоновой дыры над Арктикой

07:36 06.05.2020 (обновлено: 13:17 06.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Причины сильного истончения озонового слоя в Арктике совпадают с причинами теплой зимы в России, сообщил РИА Новости доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Евгений Володин.
Так он прокомментировал заявление официального представителя Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис о том, что над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра.

"Такая дыра всегда связана с аномалиями в атмосфере. Причем эти аномалии глобальны. Процесс состоит в том, что более сильный западный ветер дует в умеренных широтах на всех высотах. На поверхности Земли он приносит более теплый атлантический воздух, а в стратосфере он блокирует поступление теплого воздуха в Арктику. Воздух из тропиков в Арктику не проникает, она охлаждается, и значит, есть условия для разрушения озонового слоя", — сказал Володин.

По его словам, истончение озонового слоя и экстремально теплые зимы в России — проявление одного и того же процесса: сильного и продолжительного потока атлантического воздуха.
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"В 2011 году было то же самое: теплая зима и большая дыра. Такое правило действует почти всегда. Если аномально теплая зима в России, то это, скорее всего, означает склонность к образованию озоновых дыр. Что причина и что следствие, тут сказать трудно", — добавил ученый.
Он пояснил, что зима начинается в стратосфере Арктики в октябре и совпадает с началом полярной ночи. При этом снижается температура и формируется устойчивый стратосферный полярный вихрь, в котором скорость ветра иногда может превышать 100 метров в секунду. В самом вихре температура может опускаться ниже минус 78 градусов. В этих условиях формируются полярные стратосферные облака.

"Здесь-то и начинают активизироваться соединения, которые разрушают озоновый слой. Избыток этих частиц и увеличение озоновых дыр над Арктикой произошли из-за антропогенных выбросов. В феврале-марте в Арктике наблюдалось внезапное стратосферное потепление, а общее содержание озона в области стратосферного полярного вихря опускалось до 220 единиц Добсона — значений, принятых в качестве границы озоновой дыры в Антарктике", — сказал Володин.

Ученый отметил, что разрушение озонового слоя уменьшает защиту от ультрафиолетовой радиации человека, других живых организмов и растений.
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"За последние 40 лет в Арктике сильное разрушение озонового слоя наблюдалось только в зимние сезоны 1995-1996, 1996-1997, 2004-2005, 2010-2011, 2015-2016 годов", — добавил Володин.
По его мнению, из-за глобального изменения климата возникновение аномальных озоновых дыр в Арктике увеличится незначительно.
Надо отметить, что сохранить озоновый слой помогает Монреальский протокол. Это международное соглашение вступило в силу около 30 лет назад, и с тех пор выбросы разрушающих озон соединений значительно сократились. Однако за это время количество вредных для озона частиц уменьшилось только на 10-20 процентов, так как они способны жить в атмосфере довольно долго.
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Земля - РИА НаукаВсемирная метеорологическая организацияАрктикаРоссийская академия наукЭкологияОбщество
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