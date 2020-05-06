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2020-05-06T15:21
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Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
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РИА Новости

Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании

07:30 06.05.2020 (обновлено: 15:21 06.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Миф о том, что Прагу в 1945 году якобы освободили коллаборационисты из так называемой Русской освободительной армии (РОА), не раз опровергался российскими и зарубежными историками, их участие в пражском восстании не являлось бескорыстной помощью жителям города, а было попыткой получить своеобразную индульгенцию за совершенные ранее преступления, заявил в среду РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Пражская операция стала последним стратегическим наступлением Красной армии в годы Великой Отечественной войны, проходила с 6 по 11 мая 1945 года. Главной целью было уничтожение немецких групп армий "Центр" и "Австрия" на территории Чехословакии и на севере Австрии. Ее проводили силами трех фронтов: 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева, 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского и 4-го Украинского фронта под командованием генерала Андрея Еременко. В состав группировки, помимо советских войск, входил 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием Людвига Слободы.
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Историк рассказал, что с 1 мая при приближении к Праге с запада американских и с востока советских войск в ряде небольших городов, расположенных в ее окрестностях, произошли выступления против оккупантов. Пятого мая восстание началось в Праге, которая была в то время столицей протектората Богемии и Моравии. Возглавили его Чешский национальный совет (ЧНС), образованный в апреле 1945 года из представителей всех основных групп движения сопротивления, и Компартия Чехословакии.
"Восставшие захватили центральный телеграф, почтамт, электроцентраль, мосты через Влтаву, железнодорожные вокзалы со стоящими там эшелонами, в том числе немецкие бронепоезда, ряд крупных предприятий и германский штаб ПВО. Повстанцы смогли разоружить несколько небольших немецких соединений", — рассказал историк.
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Историк сообщил, что командующий немецкой группы армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер приказал подавить восстание. Для этого танковые части СС вошли в город. Силы немцев в Праге были велики, и они стали теснить восставших, поэтому в ночь на 6 мая пражские восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о скорейшей помощи.

"Миф о том, что Прагу освободили власовцы, неоднократно опровергался российскими и зарубежными историками. В 1945 году они бежали, чтобы сдаться западным союзникам, и участие в пражском восстании должно было стать для них своеобразной индульгенцией. К восставшим присоединилась всего одна дивизия РОА под командованием Сергея Буняченко, но она не могла повлиять на ситуацию, поскольку в Праге находился многочисленный немецкий гарнизон. Именно поэтому восставшие запросили помощь у Красной армии", — заявил Мягков.

Он напомнил, что как только власовцы узнали, что к Праге ускоренным темпом продвигаются подвижные соединения маршала Конева, стали спешно отступать на запад в сторону англо-американских войск, "им даже пришлось отбиваться от восставших, используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей".
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"Большинство власовцев были пленены и предстали перед судом, а сам Власов также был захвачен недалеко от Праги бойцами 25-го советского танкового корпуса 12 мая 1945 года, отправлен в Москву, осужден и повешен как предатель", — добавил Мягков.

Форсированным маршем

"Советское командование планировало начать Пражскую наступательную операцию 7 мая, однако ситуация в городе заставила маршала Конева начать действовать на день раньше. Шестого мая 4-я танковая армия под командованием генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко и 3-я танковая армия под командованием генерал-полковника Павла Рыбалко форсированным маршем были брошены на Прагу", — заявил Мягков.
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Историк рассказал, что операция проходила в очень сложных условиях, войскам было необходимо преодолеть Рудные горы, где были укрепленные позиции немецкой армии, "тем не менее темпы наступления не снижались, нельзя было остановить советские войска, у которых к тому времени был огромный боевой опыт, они были оснащены лучшей техникой и вооружением".

"В четыре часа утра 9 мая передовые танковые части армии, сделав практически невозможное, совершив за день 90-километровый бросок, вступили в Прагу, чтобы спасти город от разрушений, а жителей города от смерти. Уже к десяти часам при активной поддержке населения советские танкисты полностью очистили город от немецких войск. К 18 часам в него вошли войска 2-го и 4-го Украинских фронтов", — заявил научный директор РВИО.

Он рассказал, что на подступах к Праге Конев предложил немцам сдаться, но те отказались. Бои продолжались до 11 мая, Красная армия освободила большую часть Чехословакии. В тот же день линия соприкосновения советских и американскими войск установилась по всему рубежу Хемниц — Карловы Вары — Пльзень — Ческе-Будеевице.
"В результате успешного завершения операции была разгромлена последняя группировка вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. В плен было взято 860 тысяч человек из войск противника", — заявил историк.
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Он напомнил, что общие потери советских войск составили почти 55 тысяч человек, из них безвозвратные — 11 265 солдат и офицеров. При освобождении самой Праги погибло более тысячи солдат и офицеров.

Гибель после победы

"Фактически бои продолжались после официальной капитуляции Германии, а советские солдаты погибали в то время, когда в Советском Союзе уже праздновали победу. Более 500 советских военных похоронено на Ольшанском кладбище в Праге. Об этом горестно вспоминал Конев, когда посещал Прагу", — рассказал Мягков.

Он напомнил, что пражане встречали советских воинов очень торжественно, на улицах шли сплошные демонстрации, при появлении советских офицеров их начинали обнимать, целовать, качать.
"Члены экипажа танка лейтенанта Ивана Гончаренко, который первый ворвался в Прагу, стали почетными жителями города, а именем погибшего в том бою командира назвали улицу чешской столицы. В честь его танка ИС-2, как первого из пришедших на помощь восставшей Праге, был установлен памятник, но после "бархатной революции" в 1991 году танк был демонтирован и кощунственно перекрашен в розовый цвет", — напомнил научный директор РВИО.
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Он отметил, что сегодня в Чехии происходят невероятные циничные события, в Праге по решению муниципального руководителя недавно был демонтирован памятник маршалу Коневу. Это все произошло несмотря на то, что памятник был возведен в 1980 году по инициативе самих пражан. Вместо памятника советскому маршалу-освободителю чешские власти решили установить памятную доску коллаборационистам из состава так называемой Русской освободительной армии генерала Власова.
"Это попирает здравый смысл, поскольку представители РОА были осуждены Нюрнбергским трибуналом за свои деяния. Многие из них были замешаны в массовых убийствах мирных жителей и военнопленных, эти преступления не имеют срока давности и осуждены Нюрнбергским трибуналом", — заявил Мягков.
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