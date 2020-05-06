"Росатом" предложил производить новую тест-систему для диагностики рака

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли предлагают начать производство разработанной ими отечественной тест-системы, которая позволяет эффективно диагностировать рак органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха и обладает преимуществами по сравнению с существующей зарубежной техникой, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Ученые российской атомной отрасли предлагают начать производство разработанной ими отечественной тест-системы, которая позволяет эффективно диагностировать рак органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха и обладает преимуществами по сравнению с существующей зарубежной техникой, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

Согласно этим материалам, специалисты Радиевого института имени Хлопина ( Санкт-Петербург , входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО " Наука и инновации " ( Москва ) должны подготовить техническое задание на организацию производства тест-систем для неинвазивной диагностики заболеваний органов пищеварения с использованием препаратов, обогащенных стабильным (нерадиоактивным) изотопом углерод-13.

Речь идет о возможном производстве отечественного так называемого аппаратно-препаратного комплекса для ранней диагностики злокачественных заболеваний органов пищеварения и оценки эффективности проведенного лечения. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12, содержащимися в выдыхаемом пациентом воздухе.

На протяжении последних десятилетий изотопные методы анализа все более активно применяются в медицине. В частности, при использовании изотопного дыхательного теста применяется метод, позволяющий выявить бактерию Helicobacter pylori, которая играет ключевую роль в возникновении язвы и рака желудка. Ведущие гастроэнтерологические организации рекомендуют этот тест, отмечая его наибольшую достоверность в сравнении с иными вариантами.

Для определения изотопного состава углерода в выдыхаемом воздухе используются, в частности, инфракрасные анализаторы. Среди их преимуществ — компактность, сравнительно невысокая стоимость, высокая точность.

Сейчас в России используются зарубежные ИК-анализаторы. Но их количество в отечественных клиниках измеряется десятками, что абсолютно недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения, отмечается в техническом задании на нынешнюю работу. Неинвазивная диагностика наиболее эффективна в рамках диспансерного наблюдения населения, для чего требуется ежегодно проводить сотни тысяч диагностических процедур.

Предлагаемый к производству российский комплекс будет включать отечественный изотопный анализатор, набор диагностических препаратов, обогащенных изотопом углерод-13, и методики, необходимые для неинвазивной диагностики распространенных заболеваний желудка, поджелудочной железы и печени. Этот комплекс позволяет одновременно проводить несколько тестов и кратно повысить достоверность метода.