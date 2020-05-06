Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T17:31
https://ria.ru/20200506/1571005883.html
"Росатом" предложил производить новую тест-систему для диагностики рака
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bd6f6f46d0bca63da9bd503ccfcb3aa5.jpg
РИА Новости

"Росатом" предложил производить новую тест-систему для диагностики рака

06:09 06.05.2020 (обновлено: 17:31 06.05.2020)
8631
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли предлагают начать производство разработанной ими отечественной тест-системы, которая позволяет эффективно диагностировать рак органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха и обладает преимуществами по сравнению с существующей зарубежной техникой, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, специалисты Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" (Москва) должны подготовить техническое задание на организацию производства тест-систем для неинвазивной диагностики заболеваний органов пищеварения с использованием препаратов, обогащенных стабильным (нерадиоактивным) изотопом углерод-13.
Палата реанимации в Ставропольском краевом онкологическом диспансере
1 мая, 11:53
Панацея найдена? Ученые нашли эффективный способ борьбы с раком
Речь идет о возможном производстве отечественного так называемого аппаратно-препаратного комплекса для ранней диагностики злокачественных заболеваний органов пищеварения и оценки эффективности проведенного лечения. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12, содержащимися в выдыхаемом пациентом воздухе.
На протяжении последних десятилетий изотопные методы анализа все более активно применяются в медицине. В частности, при использовании изотопного дыхательного теста применяется метод, позволяющий выявить бактерию Helicobacter pylori, которая играет ключевую роль в возникновении язвы и рака желудка. Ведущие гастроэнтерологические организации рекомендуют этот тест, отмечая его наибольшую достоверность в сравнении с иными вариантами.
Моноклональные антитела
17 апреля, 10:24
Ученые рассказали, как предотвратить некоторые виды рака
Для определения изотопного состава углерода в выдыхаемом воздухе используются, в частности, инфракрасные анализаторы. Среди их преимуществ — компактность, сравнительно невысокая стоимость, высокая точность.
Сейчас в России используются зарубежные ИК-анализаторы. Но их количество в отечественных клиниках измеряется десятками, что абсолютно недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения, отмечается в техническом задании на нынешнюю работу. Неинвазивная диагностика наиболее эффективна в рамках диспансерного наблюдения населения, для чего требуется ежегодно проводить сотни тысяч диагностических процедур.
На приеме у врача
11 апреля, 09:51
Врачи рассказали, какой кашель может быть симптомом рака легких
Предлагаемый к производству российский комплекс будет включать отечественный изотопный анализатор, набор диагностических препаратов, обогащенных изотопом углерод-13, и методики, необходимые для неинвазивной диагностики распространенных заболеваний желудка, поджелудочной железы и печени. Этот комплекс позволяет одновременно проводить несколько тестов и кратно повысить достоверность метода.
"Такой диагностический комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, а главное — повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения, что существенно повысит продолжительность и качество жизни населения", — отмечается в техзадании на заказанную работу.
Пробирки с образцами крови
9 апреля, 08:00РИА Наука
Тест на рак. Как определить опухоль на ранней стадии
4523110
Наука и инновацииОнкологияракЗдоровьеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Удаленный режим работы
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
Стоп-кадр видео песни Доктор Лиза в исполнении Юрия Шевчука
Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук записал песню для фильма "Доктор Лиза"
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"
Полная луна в небе над Москвой
Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект
Лекарства
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Дарина обожает фотографироваться
О судьбе детей, которых мать одиннадцать лет держала взаперти
Медицинские сотрудники
Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Телеведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев перенес операцию
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии
Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Ракетный эсминец ВМС США USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд в очередной раз попробует возобновить дело режиссера Серебренникова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
Лента новостейМолния