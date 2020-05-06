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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:25
https://ria.ru/20200506/1571003659.html
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

01:20 06.05.2020 (обновлено: 07:25 06.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonМедсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.

"Мы не видели, чтобы молодые люди страдали от коронавируса в той же степени, как люди старшего возраста. Но за последние дни произошло нечто, что начинает беспокоить наш департамент здравоохранения", — сказал де Блазио на пресс-конференции.

"Родители, пожалуйста, обратите внимание, потому что это касается наших детей. Даже несколько дней назад мы не видели особо много инцидентов такого рода, но теперь мы их видим. В Нью-Йорке выявлено 15 случаев", — добавил он
По его словам, речь идет о конкретном состоянии заболевшего ребенка, при котором он ощущает жар, сыпь, боли в животе, рвота. "Если у ребенка эти симптомы, в особенности если они проявляются одновременно, сразу же звоните врачу", — подчеркнул де Блазио.
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В своем Twitter он написал, что власти зафиксировали 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка. "У четверых пациентов положительный результат анализа на COVID-19, в то время как у шести других были антитела", — указал мэр.
Пока, по его словам, обошлось без смертельных случаев, но власти очень обеспокоены тем, что видят.

"Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь. Департамент здравоохранения Нью-Йорка поручил всем медицинским работникам города немедленно сообщать обо всех пациентах в возрасте до 21 года", — отметил мэр.

На прошлой неделе медики обнаружили у трех детей с коронавирусом в США редкий воспалительный синдром, который, предположительно, может быть связан с COVID-19.
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Все трое детей в возрасте от полугода до восьми лет проходили лечение в медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке, у всех трех был жар, воспаление сердца и кишечника.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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