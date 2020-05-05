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2020-05-06T09:10
https://ria.ru/20200505/1570998532.html
Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ

19:27 05.05.2020 (обновлено: 09:10 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДосрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Решение об отмене Основного государственного экзамена в девятых классах России еще не принято, ситуация не вполне ясная, но учителя готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости заслуженный учитель России, директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург.
Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, школьники сдадут лишь два обязательных предмета — русский язык и математику. В четверг министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает возможность аттестации девятых классов на основе итоговых оценок, без проведения ГИА-9, но окончательного решения пока нет.
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Ямбург напомнил, что решение об отмене ОГЭ еще не принято, пока решено лишь провести два экзамена вместо четырех.
"Обычно дети еще выбирали, идет профилизация, и, кроме основного экзамена, если дети поступают в медицинский класс, то они химию и биологию сдавали, в филологический — литературу и историю и так далее. Это не единственная форма продолжения образования, есть колледжи, поэтому пока ничего не понятно, обстановка сложная, и в принципе мы готовы к любому развитию событий", — рассказал он.
По словам Ямбурга, если эпидемиологическая ситуация будет хотя бы несколько более спокойная, то ОГЭ проведут, "разведем детей так, чтобы они были на огромном расстоянии, <...> но паники никакой нет".
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Он также отметил, что в части Единого госэкзамена ничего нельзя менять, отменять его, потому что если он будет отменен, то сорвется набор в вузы, "а если просто по итогам, то тогда вполне вероятна ситуация, когда сотни тысяч подадут документы в пять вузов, в основном это будет МГУ, Бауманский, а провинциальные вузы останутся вообще без контингента".
"Что же касается ОГЭ — пока это решение не принято отменять, пока принято два экзамена, и собственно, мы к этому готовимся, а дальше будем реалистически смотреть, как будут развиваться события, чтобы не подставить детей, чтобы не было заражения — это тоже понятно нам", — добавил Ямбург.
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Популярные комментарии
Отстаньте ироды от детей. Не учите, так не имеете право спрашивать! По текущим оценкам поставьте. Вы и так деньги за выкладывание дз в электронный журнал получали.
6 мая, 02:48
Эдик Камушкин
2143201
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