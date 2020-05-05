Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Решение об отмене Основного государственного экзамена в девятых классах России еще не принято, ситуация не вполне ясная, но учителя готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости заслуженный учитель России, директор московского центра образования № 109 Решение об отмене Основного государственного экзамена в девятых классах России еще не принято, ситуация не вполне ясная, но учителя готовы к любому развитию событий, заявил РИА Новости заслуженный учитель России, директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, школьники сдадут лишь два обязательных предмета — русский язык и математику. В четверг министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает возможность аттестации девятых классов на основе итоговых оценок, без проведения ГИА-9, но окончательного решения пока нет.

Ямбург напомнил, что решение об отмене ОГЭ еще не принято, пока решено лишь провести два экзамена вместо четырех.

"Обычно дети еще выбирали, идет профилизация, и, кроме основного экзамена, если дети поступают в медицинский класс, то они химию и биологию сдавали, в филологический — литературу и историю и так далее. Это не единственная форма продолжения образования, есть колледжи, поэтому пока ничего не понятно, обстановка сложная, и в принципе мы готовы к любому развитию событий", — рассказал он.

По словам Ямбурга, если эпидемиологическая ситуация будет хотя бы несколько более спокойная, то ОГЭ проведут, "разведем детей так, чтобы они были на огромном расстоянии, <...> но паники никакой нет".

Он также отметил, что в части Единого госэкзамена ничего нельзя менять, отменять его, потому что если он будет отменен, то сорвется набор в вузы, "а если просто по итогам, то тогда вполне вероятна ситуация, когда сотни тысяч подадут документы в пять вузов, в основном это будет МГУ, Бауманский, а провинциальные вузы останутся вообще без контингента".