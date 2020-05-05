Брюс Уиллис воссоединился с женой

По информации издания, Хемминг наконец-то смогла приехать из Лос-Анджелесе на ранчо Деми Мур (актер с начала апреля живет вместе с бывшей женой и тремя старшими дочерьми. — Прим.ред.), которое находится в штате Айдахо (США). Там они и отпраздновали шестой день рождения младшей дочери Эвелин.