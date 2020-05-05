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Искусство
Культура
2020-05-05T19:23
https://ria.ru/20200505/1570992750.html
Брюс Уиллис воссоединился с женой
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РИА Новости

Брюс Уиллис воссоединился с женой

19:23 05.05.2020
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАктер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения "Женщина года 2014" по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения Женщина года 2014 по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис встретился со своей нынешней женой британской моделью Эммой Хемминг и их двумя дочерьми после того, как они почти месяц провели в разлуке, сообщает Daily Mail.
© Фото : @emmahemingwillis Скрин сторис из инстаграма модели Эммы Хемминг селфи с Брюсом Уиллисом
Скрин сторис из инстаграма модели Эммы Хемминг селфи с Брюсом Уиллисом
© Фото : @emmahemingwillis
Скрин сторис из инстаграма модели Эммы Хемминг селфи с Брюсом Уиллисом
По информации издания, Хемминг наконец-то смогла приехать из Лос-Анджелесе на ранчо Деми Мур (актер с начала апреля живет вместе с бывшей женой и тремя старшими дочерьми. — Прим.ред.), которое находится в штате Айдахо (США). Там они и отпраздновали шестой день рождения младшей дочери Эвелин.
Ранее из-за того, что модель ждала результатов анализов одной из девочек, которая поранилась иголкой от шприца, голливудский актер пропустил праздник их с Эммой Хемминг старшей дочери Мейбел Рей (в конце апреля ей исполнилось восемь).
Сейчас мама двоих детей размещает в сторис инстаграма видео, на которых показывает, как катается с Брюсом Уиллисом на квадроцикле и играет с детьми.
Несмотря на развод с Деми Мур, который произошел в 2000 году после 13 лет брака, семьям удалось построить теплые отношения. Эмма Хемминг часто комментировала публикации, сделанные старшими дочерьми Уиллиса, и писала, как по всем соскучилась.
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