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Культура
2020-04-30T01:28
https://ria.ru/20200430/1570769134.html
Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур
https://cdn24.img.ria.ru/images/154823/98/1548239848_0:247:2736:1786_1036x0_80_0_0_095a51620d4fcebe26a9e811cede459a.jpg
РИА Новости

Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур

01:27 30.04.2020 (обновлено: 01:28 30.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале
Актер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери Мейбел Рей, которой недавно исполнилось восемь лет, так как находится на карантине с бывшей женой Деми Мур в другом месте, сообщает Mirror.
По информации издания, из-за строгих правил самоизоляции, он, скорее всего, пропустит и шестой день рождения Эвелин (5 мая) — второй дочери, которую Уиллис воспитывает с женой Эммой Хемминг.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАктер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения "Женщина года 2014" по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения Женщина года 2014 по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения "Женщина года 2014" по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
Ранее Скаут, средняя дочь Уиллиса и Мур объяснила, что ее мачеха с младшими сестрами не смогла к ним приехать, так как одна из них "нашла в парке иголку от шприца, попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу". Хемминг пришлось остаться в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализа.
О том, что голливудский актер проводит время с бывшей женой и их взрослыми дочерьми стало известно в начале апреля. Тогда Талула (младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур) разместила в инстаграме фотографию с семейной фотосессии в одинаковых пижамах.
Брюс Уиллис и Деми Мур со своими детьми во время карантина
8 апреля, 03:13Культура
Деми Мур и Брюс Уиллис устроили семейную фотосессию
Позже в соцсети появились и другие публикации о том, как они все вместе проводят время на карантине. Так, Уиллис побрил голову младшей дочери, а Мур показала, как они все вместе читают.
Эмма Хемминг периодически комментирует эти посты, но очень тепло: британская фотомодель пишет, что очень по всем соскучилась.
Скриншот из сториз Эммы Хемминг
10 апреля, 22:47Культура
Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыШоу-бизнесДеми Мур (Деметрия Гайнс)Брюс УиллисЛос-Анджелес
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