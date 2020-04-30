Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур

Актер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери Мейбел Рей, которой недавно исполнилось восемь лет, так как находится на карантине с бывшей женой Деми Мур в другом месте, Американский актер Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери Мейбел Рей, которой недавно исполнилось восемь лет, так как находится на карантине с бывшей женой Деми Мур в другом месте, сообщает Mirror.

По информации издания, из-за строгих правил самоизоляции, он, скорее всего, пропустит и шестой день рождения Эвелин (5 мая) — второй дочери, которую Уиллис воспитывает с женой Эммой Хемминг.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения "Женщина года 2014" по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014 © AP Photo / Invision/Evan Agostini Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения "Женщина года 2014" по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014

Ранее Скаут, средняя дочь Уиллиса и Мур объяснила , что ее мачеха с младшими сестрами не смогла к ним приехать, так как одна из них "нашла в парке иголку от шприца, попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу". Хемминг пришлось остаться в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализа.

О том, что голливудский актер проводит время с бывшей женой и их взрослыми дочерьми стало известно в начале апреля. Тогда Талула (младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур) разместила в инстаграме фотографию с семейной фотосессии в одинаковых пижамах.

Позже в соцсети появились и другие публикации о том, как они все вместе проводят время на карантине. Так, Уиллис побрил голову младшей дочери, а Мур показала , как они все вместе читают.