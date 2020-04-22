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Культура
2020-04-22T12:20
https://ria.ru/20200422/1570396118.html
Стало известно, почему жена Брюса Уиллиса осталась одна в Лос-Анджелесе
https://cdn24.img.ria.ru/images/154823/98/1548239848_0:247:2736:1786_1036x0_80_0_0_095a51620d4fcebe26a9e811cede459a.jpg
РИА Новости

Стало известно, почему жена Брюса Уиллиса осталась одна в Лос-Анджелесе

12:20 22.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале
Актер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Скаут, средняя дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур попыталась объяснить, почему нынешняя жена отца, фотомодель Эмма Хемминг, осталась одна с детьми в Лос-Анджелесе, в то время, как он находится на самоизоляции с первой семьей, сообщает Daily Mail.

"Моя мачеха собиралась приехать сюда и с моими младшими сестрами (Ивлин Пенн и Мейбел Рей). Но одна из них нашла в парке иголку от шприца. Она попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу. Эмма отвезла ее к врачу, поэтому сейчас находится в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов, – объяснила Скаут. – Папа приехал к нам раньше, а потом началось все это сумасшествие, и мачехе пришлось задержаться в городе.

По словам 28-летней дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, эта странная ситуация принесла пользу.

"Было очень забавно наблюдать за тем, как оба моих родителя оказались в одном доме. Это отличное время, чтобы просто пообщаться с ними. Я очень рада быть с моей семьей", – уточнила она.

В начале апреля в Сети появились фотографии с семейной фотосессии голливудских актеров с их детьми и друзьями. Все они позируют в одинаковых полосатых пижамах. Позже Уиллис побрил голову младшей дочери, а Мур показала, как они все вместе читают.
Уиллис и Мур были вместе с 1987 по 2000 год. У них три взрослых дочери: Румер (31 год), Скаут ЛаРу (28 лет) и Талула (26 лет).
Скриншот из сториз Эммы Хемминг
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