Стало известно, почему жена Брюса Уиллиса осталась одна в Лос-Анджелесе

"Моя мачеха собиралась приехать сюда и с моими младшими сестрами (Ивлин Пенн и Мейбел Рей). Но одна из них нашла в парке иголку от шприца. Она попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу. Эмма отвезла ее к врачу, поэтому сейчас находится в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов, – объяснила Скаут. – Папа приехал к нам раньше, а потом началось все это сумасшествие, и мачехе пришлось задержаться в городе.