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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:02
https://ria.ru/20200505/1570992069.html
Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_1856f3db933054b6980a849b6a40a94a.jpg
РИА Новости

Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым

16:02 05.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин, скончавшийся от COVID-19, был вторым Сергеем Королевым для российской космонавтики, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Сегодня стало известно о смерти от COVID-19 генерального конструктора РКК "Энергия", члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Но в СМИ слабо объясняют, кто это был. Чтобы людям было понятнее, нужно прямо говорить: это был наш второй Королев. Королев первым в мире запустил в космос спутник, а затем и человека, а Микрин был достойным продолжателем его дела", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
"Мы надеемся, что это будет последняя потеря отечественной космонавтики в результате эпидемии", - добавил политик.
О смерти Микрина от коронавирусной инфекции стало известно утром во вторник.
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
5 мая, 11:14Распространение нового коронавируса
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Он скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"Сергей КоролевВладимир Жириновский
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