Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин, скончавшийся от COVID-19, был вторым Сергеем Королевым для российской космонавтики, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Сегодня стало известно о смерти от COVID-19 генерального конструктора РКК "Энергия", члена президиума РАН, академика Евгения Микрина. Но в СМИ слабо объясняют, кто это был. Чтобы людям было понятнее, нужно прямо говорить: это был наш второй Королев. Королев первым в мире запустил в космос спутник, а затем и человека, а Микрин был достойным продолжателем его дела", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
"Мы надеемся, что это будет последняя потеря отечественной космонавтики в результате эпидемии", - добавил политик.
О смерти Микрина от коронавирусной инфекции стало известно утром во вторник.
Он скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.