Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым

"Мы надеемся, что это будет последняя потеря отечественной космонавтики в результате эпидемии", - добавил политик.

Он скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.