В Петербурге мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца

"По словам матери, чтобы пресечь жестокие действия, восьмилетний ребенок, который подумал, что его маму убивают, нанес своему отцу по спине поверхностные раны ножом. Мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии", — сказано в сообщении.