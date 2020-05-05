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2020-05-05T22:07
https://ria.ru/20200505/1570990943.html
В Петербурге мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца
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РИА Новости

В Петербурге мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца

15:34 05.05.2020 (обновлено: 22:07 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены в отношении мужчины после скандала с супругой, пасынком и сыном восьми лет, который с ножом в руке пытался защитить свою мать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Глава семьи стал фигурантом сразу двух уголовных дел после пьяного скандала с супругой, взрослым пасынком и своим маленьким ребенком", — сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, 44-летний неработающий мужчина устроил скандал, нанося удары и угрожая 40-летней супруге, 19-летнему пасынку и восьмилетнему сыну.

"По словам матери, чтобы пресечь жестокие действия, восьмилетний ребенок, который подумал, что его маму убивают, нанес своему отцу по спине поверхностные раны ножом. Мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии", — сказано в сообщении.

По заявлениям его супруги и пасынка возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК России "Угроза убийством". Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.
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