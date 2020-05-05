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2020-05-05T12:11
https://ria.ru/20200505/1570982328.html
Немецкий депутат назвал снос памятника Коневу в Праге варварством
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РИА Новости

Немецкий депутат назвал снос памятника Коневу в Праге варварством

12:11 05.05.2020
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге - это отрицание истории и, в конечном итоге, варварство, заявил в интервью РИА Новости депутат немецкого бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что Москва призывает Чехию к исполнению двустороннего договора, предполагающего сохранение в сохранности воинских памятников, и готова к предметному диалогу с чешскими властями по проблеме сноса монумента маршалу Ивану Коневу.
"Снос советских памятников в Польше, странах Балтии, теперь даже в Чехии, а также жесткая "декоммунизация" в Украине - это отрицание истории и, в конечном итоге, варварство. Эти памятники должны, в первую очередь, напоминать нам о достижениях СССР и, как в случае с Прагой, об освобождении от немецкого фашизма Красной Армией и окончании войны. Там не нужно ничего объяснять. Эта память должна сохраняться, если мы не хотим повторять ошибки и преступления прошлого", - заявил Ной, отвечая на вопрос РИА Новости по ситуации в Праге.
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"Если сегодня эти памятники рушатся, какой сигнал это должно транслировать в соответствующие страны, а также России? Что немецко-фашистская оккупация с ее политикой завоевания и уничтожения, геноцидом, со всеми разрушениями и страданиями была не так уж плоха? Что освобождение Красной Армией вообще не было "настоящим" освобождением? Что случилось бы с Польшей, Чехией, Прибалтикой, Балканами и всем западным Советским Союзом под властью Германии? Новые политики и разрушители памятников не задают себе эти вопросы. Может быть, они тайно могут видеть нечто положительное в нацистских целях в отношении Советского Союза?", - добавил депутат.
Он подчеркнул, что, с его точки зрения, очень сомнительно, чтобы "такие действия и подобная политическая классификация (были) позитивно восприняты многими чехами".
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Ной заверил, что повторение подобной ситуации в Германии невозможно, несмотря на периодические призывы проамериканской прессы в Германии о том, чтобы перенести из центра Берлина советский военный мемориал в парке Тиргартен, рядом с правительственным кварталом. Он также выразил обеспокоенность актами вандализма, которые время от времени совершаются в ФРГ в отношении советских памятников и захоронений.
"Насколько это можно оценить с сегодняшней точки зрения, в этой ситуации ничего не изменится, даже если проамериканская пресса концерна Springer, включая газету Bild, периодически делает попытки "убрать" мемориал в Тиргартене. Тем не менее, я обеспокоен тем, что памятники пачкают и оскверняют, например, в Трептов-парке. Этот вандализм "снизу" расследуется полицией и спецслужбами, но, по большей мере, без особых успехов. Партия "Левые" будет и впредь следить за тем, чтобы власти не допускали небрежности в этом отношении.
Читайте полный текст интервью Александера Ноя >>
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