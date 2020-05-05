Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки

Юбилей Победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне омрачен в последнее время не очень дружественными шагами со стороны ряда европейских партнеров: в Праге по инициативе местных властей снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, в Польше Прибалтике пытаются возложить на Россию часть ответственности за развязывание войны, спекулируя на теме пакта о ненападении между СССР и фашистской Германией. Как сегодняшние немцы относятся к попыткам переписать историю войны, почему лидеры ФРГ игнорируют приглашения посетить Россию 9 мая, готовы ли в Германии начать сносить памятники советским воинам-освободителям и стало ли забвение уроков войны причиной для роста правого экстремизма на континенте, в интервью РИА Новости ответил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по Восточной Европе Александер Ной

— Госдума в апреле приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября Дня воинской славы России — Дня окончания Второй мировой войны. Поскольку мероприятия 9 мая отменены из-за коронавируса, можно предполагать, что официальные торжества могли бы пройти в России в сентябре. Считаете ли вы оправданным, что россияне хотят в 2020 году отпраздновать 75-летие Победы?

— Не говоря о том, что не к лицу немцу оценивать, отмечаются ли и как именно определенные юбилеи в России, я хотел бы просто вспомнить о верных замечаниях министра обороны (РФ Сергея) Шойгу в августе 2018 года, сказанных им его тогдашней немецкой коллеге в пику новому-старому немецкому высокомерию (Шойгу заявил телеканалу "Россия 24", комментируя высказывание главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, что Россия не будет поддерживать диалог с Германией, если немецкие власти будут вести его с "позиции силы". — Прим. ред.). Тут мы все же имеем дело с исключительной ситуацией — освобождение Европы от немецкого фашизма и окончание Второй мировой войны 75 лет назад. В это народы Советского Союза внесли основной вклад и заплатили за это наивысшими потерями в самых жестких условиях. Поскольку немцы не могли или не хотели освободить себя от фашизма, другие народы должны были сделать это за них. И в этом отношении, конечно, совершенно оправдано, что в России должно быть отпраздновано 75-летие Победы.

На мой взгляд, речь идет не только о торжествах, которые официально организует государство, но и о широко распространенной необходимости в российском обществе помнить о бесчисленных жертвах, погибших и раненых, о невыразимых страданиях в каждой семье, а также о радости от с трудом завоеванной победы и об исторических уроках, вынесенных из нее. Все это совершенно справедливо и необходимо миллионам людей в России. Народы России имеют полное право праздновать эту победу, тем более что в этих празднованиях нет никакого шовинизма. Я думаю, что это хорошая традиция, которую нужно поддерживать, и не могу найти ничего плохого в этом.

В последние годы мне было позволено несколько раз участвовать в марше "Бессмертный полк". Очень многие семьи принимают участие в этом марше. Потомки и дети героев точно знают и признательны за это: если бы их предки не были готовы пожертвовать собой, сегодня не было бы потомков. Потому что германская война была войной на истребление против Советского Союза. Участие в марше "Бессмертный полк" было для меня чрезвычайно волнующим опытом, и я очень благодарен за многие серьезные и сердечные встречи в этой связи. Любой, кто испытал все это, как я, всегда будет защищать мир и дружбу с Россией.

— Канцлер и президент ФРГ в течение многих лет игнорируют визиты в Россию 9 мая — в День Победы. Как, с вашей точки зрения, это можно объяснить? Должно ли правительство ФРГ быть представлено в этот день в России?

— На мой взгляд, канцлер и президент ведут себя некорректно в этом вопросе. И не только с точки зрения политики памяти, истории. Потому что было бы важно выразить немецкую благодарность именно сегодня в адрес россиян, представляющих народы бывшего Советского Союза, в рамках визита в Москву — за победу над фашизмом и за окончание войны. Немецкая, точнее западногерманская благодарность выражена очень односторонне, в основном, направлена в адрес США , немного — в сторону англичан и французов, но о народах СССР или россиянах речи почти нет или она в высшей степени формальна. Советский Союз до сих пор не прощен за победу.

Правительство Германии и глава государства, дистанцируясь, действуют также против духа Парижской хартии и Договора 4+2 1990 года (Договора о воссоединении Германии. — Прим. ред.). Другими словами, вопреки доброй воле к сотрудничеству, которую бывший Советский Союз, а затем и Российская Федерация постоянно демонстрировали с тех пор. Разделение Европы должно было быть преодолено 30 лет назад, как раз благодаря включению России. Мир и единство были декларированы, конечно, на условиях равенства, суверенитета и целостности всех государств. Однако на протяжении нескольких лет, самое позднее с момента украинского кризиса 2013 года, немецкая сторона раскачивается над Москвой, как сторона морального превосходства и как школьный наставник. Это не только противоречит упомянутым договорам, но и, с учетом истории Германии, вины и ответственности, совершенно абсурдно и тягостно, к тому же чрезвычайно опасно.

Откуда возникает это новое (скорее, старое!) немецкое, точнее западногерманское высокомерие? Уже в восьмидесятых годах западногерманская республика была очень самодовольна, причем не только в том, что касалось восстановления и экономических показателей, но и в связи с так называемым "переосмыслением" и "преодолением" преступлений нацизма. С поглощением или присоединением ГДР в 1990 году, которое произошло на условиях Запада, стратегия возрождения силовой политики, проводившаяся с 1950-х годов, показала себя успешной. В итоге все внешнеполитические оговорки постепенно отметались. Всему же миру было доказано, какой уровень "очищения" и предположительно образцовой демократичности был достигнут. В сочетании с огромной экономической мощью Берлин с тех пор полагался на мораль, как на ресурс, в глобальных политических амбициях. Это высокомерное превосходство вытекает из трансатлантических убеждений, но также и из некоторого тщеславия иметь весомое, в основном решающее слово не только в Европе. В связи с этим Берлин почти неизбежно должен видеть себя в оппозиции к Москве, которая справедливо и снова уверенно представляет интересы Российской Федерации, и не хочет и не может преклониться перед Западом, то есть и перед немецкими претензиями и стремлениями к доминированию.

Учитывая все это, кажется почти невозможным, чтобы Берлин — по крайней мере, в верхах — снова хотел бы улучшить отношения с Россией. Если нормализация с немецкой стороны желательна, то (канцлер Ангела) Меркель и (президент Франк-Вальтер Штайнмайер должны поехать на празднование Победы в Москве, когда бы оно теперь ни состоялись в связи с коронавирусом. Поедут они или нет, станет проверкой, насколько серьезными на самом деле являются заявления Берлина о хороших германо-российских отношениях. И то, что германское руководство приедет в Москву, также будет свидетельством мощности на данный момент трансатлантических сил и интересов. Похоже, что в разгар холодной войны у правительств (канцлеров ФРГ Вилли) Брандта, (Гельмута) Шмидта и даже (Гельмута) Коля было больше политических оснований для защиты немецких интересов, таких как политика разрядки, перед Вашингтоном, чем у нынешнего правительства.

— Попытки представить СССР агрессором в годы Второй мировой войны, которые предпринимают некоторые страны, воспринимаются в России как попытка переписать историю и представить ряд государств, сражавшихся на стороне нацистского режима, жертвами этой войны. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Вы правы, это развитие и стремление налицо, и неудивительно, что в России делают в этой связи выводы.

Как пришлось убедиться в последние годы, было иллюзией полагать, что холодная война закончилась в 1990 году. В ельцинские годы она лишь немного замедлилась, и США, НАТО и страны ЕС были в первую очередь заняты интеграцией практически всех государств бывшего Варшавского договора в зону своего влияния. Так называемая теория тоталитаризма была в моде на Западе с 1950-х годов. Грубо говоря, она утверждает равенство или сходство между германским фашизмом и сталинизмом, или "советской системой". В 70-х и 80-х годах эта несколько незатейливая теория теряла все больше поддержки в западных университетах, но крах социализма в Европе, казалось, подтвердил эту упрощающую идеологию. В любом случае, она была универсальным идеологическим инструментом для дискредитации любых усилий левой оппозиции в странах бывшего Восточного блока, страдающих от турбокапитализма, либерализации и приватизации в переходный период.

Особенно отвратительным примером продолжающегося существования этой, по сути, антикоммунистической пропаганды времен холодной войны является резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года о "важности европейского исторического сознания для будущего Европы". Здесь мы видим беспримерное уравнивание германского фашизма и СССР. Предыстория Второй мировой войны полностью игнорируется, например, усилия Советского Союза в 1930-х годах по коллективной безопасности и созданию союза против Гитлера. Резолюция полностью снимает ответственность и делает относительной немецкую вину. Концентрируясь на так называемом пакте Гитлера-Сталина, более широкий контекст затеняется: германский ревизионизм в отношении Версальского договора (Заключенного по итогам Первой мировой войны. — Прим. ред.), германские планы по завоеванию и истреблению во время Второй мировой войны. Эта резолюция стирает различие между нападающими и обороняющимися. Это отвратительный пример исторического ревизионизма, который мы до сих пор знали только из уст правых экстремистов.

Вместе с якобы образцовым переосмыслением национал-социалистического прошлого в Западной Германии и вытекающим из этого "моральным превосходством", теория тоталитаризма является инструментом для дискредитации всех социалистических традиций и обесценивания всех достижений Советского Союза, не только победы в Великой Отечественной войне. Эта идеология очень широко применима, является основой имиджа НАТО — важнейшего инструмента внешней и военной политики Соединенных Штатов. Данный исторический ревизионизм формирует, таким образом, идеологический фон для сегодняшней антироссийской политики западных союзников времен войны, включая гигантскую гонку вооружений, антироссийские военные маневры, такие как DEFENDER-Europe 20, и антироссийскую пропаганду, и все санкции против Москвы в последние годы.

— В Чехии в начале апреля был снесен памятник маршалу Ивану Коневу. Многочисленные памятники советским воинам снесены в Польше и странах Балтии. Должна ли Германия последовать пути своих восточных соседей? Можно ли представить себе в обозримом будущем, что в Германии начнут централизованно сносить памятники советским воинам-освободителям?

— Снос советских памятников в Польше, странах Балтии, теперь даже в Чехии, а также жесткая "декоммунизация" в Украине — это отрицание истории и, в конечном итоге, варварство. Эти памятники должны, в первую очередь, напоминать нам о достижениях СССР и, как в случае с Прагой, об освобождении от немецкого фашизма Красной Армией и окончании войны. Там не нужно ничего объяснять. Эта память должна сохраняться, если мы не хотим повторять ошибки и преступления прошлого.

Советские памятники следует воспринимать в позитивном смысле, как памятники дружбы народов. Если сегодня эти памятники рушатся, какой сигнал это должно транслировать в соответствующие страны, а также России? Что немецко-фашистская оккупация с ее политикой завоевания и уничтожения, геноцидом, со всеми разрушениями и страданиями была не так уж плоха? Что освобождение Красной Армией вообще не было "настоящим" освобождением? Что случилось бы с Польшей, Чехией, Прибалтикой, Балканами и всем западным Советским Союзом под властью Германии? Новые политики и разрушители памятников не задают себе эти вопросы. Может быть, они тайно могут видеть нечто положительное в нацистских целях в отношении Советского Союза? На этот раз совместно с США, сегодня они хотят, чтобы Россия снова стала менее влиятельной, привести к смене режима в Москве в пользу более прозападного?

Конечно, период советского господства в Восточной Европе имеет свои светлые и темные стороны. Я могу понять, что период холодной войны в государствах бывшего Варшавского договора должен рассматриваться сегодня в его исторической двойственности. Однако одностороннего подхода следует избегать. Потому что даже проблемные стороны европейского социализма, его ошибки и преступления остаются связанными с системным столкновением, их нельзя отделить от противопоставления социализма с капитализмом и империализмом.

Я сомневаюсь, что такие действия и подобная политическая классификация позитивно восприняты многими чехами. Даже в Польше или, конечно, в Украине эти сносы памятников, этот новый вандализм критически воспринимается многими. Что касается Германии, то советские памятники защищены в долгосрочной перспективе правительственными соглашениями между Германией и Россией с 1992 года. Берлинские или немецкие ведомства в федеральных землях не могут действовать здесь в одностороннем порядке, но должны были бы получить одобрение Москвы в случае изменения мемориалов, включая снос. Насколько это можно оценить с сегодняшней точки зрения, в этой ситуации ничего не изменится, даже если проамериканская пресса концерна Springer, включая газету Bild , периодически делает попытки "убрать" мемориал в Тиргартене (Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене находится по соседству с правительственным кварталом в Берлине, возведен в 1945 году в память о советских воинах, павших в сражениях Второй мировой войны. — Прим. ред.).

Тем не менее, я обеспокоен тем, что памятники пачкают и оскверняют, например, в Трептов-парке (Мемориал в берлинском Трептов-парке, известен в том числе благодаря монументу Воину-освободителю — символу победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма. — Прим. ред.). Этот вандализм "снизу" расследуется полицией и спецслужбами, но, по большей мере, без особых успехов. Партия "Левые" будет и впредь следить за тем, чтобы власти не допускали небрежности в этом отношении.

— Считаете ли вы, что рост правоэкстремистских лозунгов в общественной жизни связан с тем, что новые поколения в Германии и Европе довольно абстрактно представляют себе историю Второй мировой войны? Формулировка об "освобождении от национал-социализма в Германии и Европе", с которой в Германии отмечают 75-летнюю годовщину окончания войны — не создает ли она вакуум в вопросах, как и каким образом была начата война, как и почему национал-социалисты пришли к власти в Германии?

— Могу согласиться с тезисом, содержащимся в вашем вопросе. Занятия по истории немецкого фашизма в школах, если они вообще имеют место, слишком часто сводятся к изучению пропаганды и идеологии Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Нем. NSDAP, немецкая фашистская партия, с 1921 по 1945 годы возглавляемая Адольфом Гитлером . — Прим. ред.). Конечно, правильно и важно изучать антисемитизм, его специфическую германскую традицию и многовековой антииудаизм. Разумеется, все формы дискриминации и террористического правления нацистов должны рассматриваться внутри страны, начиная с периода до 1939 года, а также во время войны, и в школах, и в прессе.

О чем не очень много говорят, так это об экономических факторах, стоящих за германским фашизмом, в результате чего он был использован не только для того, чтобы разбить немецкое рабочее движение и его партии, чтобы терроризировать общество, но и для обширной экспансионистской программы, которая предусматривала завоевание, порабощение и уничтожение целых народов, которую фашисты реализовали миллионы раз. Таким образом преемственность, как правило, затушевывается, например, между германскими экономическими и властными элитами времен кайзера и наших дней.