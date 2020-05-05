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2020-05-05T12:41
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Москалькова призвала законодательно определить специфику удаленной работы
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РИА Новости

Москалькова призвала законодательно определить специфику удаленной работы

11:32 05.05.2020 (обновлено: 12:41 05.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Особенности реализации трудовых отношений и цифровой коммуникации во время дистанционной работы нужно зафиксировать законодательно, создав соответствующий акт для граждан, а также отдельный документ для органов власти, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова провела заседание Евразийского альянса омбудсменов в формате видеоконференции с коллегами из Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и других стран, где также обсуждались особенности трудовых отношений в период пандемии.
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"Часть населения говорит о том, что трудовые права превратились в трудовые привилегии, потому что они хотят работать, но не могут, а другие говорят, что, наоборот, их трудовые отношения резко усложнились этой ситуацией. Нужен акт, который бы предусматривал возможность реализации трудовых отношений в условиях борьбы с эпидемией и пандемией", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Кроме того, по словам Москальковой, необходим также документ о порядке коммуникации между органами власти в электронном виде. Так, омбудсмен обратится в правительство РФ с просьбой создать подобный документ об организации контроля и взаимодействия ведомств в условиях цифровых технологий вне зависимости от того, есть ограничения в мире или нет.
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"Я столкнулась с тем, что направленные мной электронные письма иногда остаются без ответа, и приходится их "подталкивать" звонками либо писать традиционно на бланке письмо и отправлять спецсвязью, чтобы получить должную реакцию", - заключила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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Татьяна МоскальковаОбщество
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