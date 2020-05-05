Москалькова призвала законодательно определить специфику удаленной работы

"Часть населения говорит о том, что трудовые права превратились в трудовые привилегии, потому что они хотят работать, но не могут, а другие говорят, что, наоборот, их трудовые отношения резко усложнились этой ситуацией. Нужен акт, который бы предусматривал возможность реализации трудовых отношений в условиях борьбы с эпидемией и пандемией", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.