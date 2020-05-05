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2020-05-05T06:22
https://ria.ru/20200505/1570973106.html
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
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РИА Новости

На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов

06:21 05.05.2020 (обновлено: 06:22 05.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось обмануть одесситов во время его губернаторства в Одесской области, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
Ранее он раскритиковал работу Саакашвили на посту губернатора. По словам Рабиновича, у жителей области нет цензурных слов, чтобы описать их жизнь при нем.
"Я был в Одессе, когда он был губернатором, когда его только сняли. Пришла ко мне большая группа одесситов в футболках с Саакашвили, и я с ними просто поговорил. Эти люди не были подкуплены, они просто поверили в хрен знает что", — сказал депутат.
По его словам, эти люди были убеждены, что Саакашвили сможет посадить в тюрьму всех олигархов, "все заберет, отдаст и переделит", а люди станут счастливыми.
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"Саакашвили — это теперь тоже часть нашей страны. Саакашвили — это часть наших ошибок и глупостей, но я никогда не думал, что мы вернемся к этим ошибкам, потому что один раз — это более менее, а второй раз — это фарс чистой воды", — добавил парламентарий.
Рабинович считает, что киевским властям нужен "продавец счастья" — человек, который будет раздавать пустые обещания. Причем, добавил депутат, за авторами идеи дать пост вице-премьера Украины экс-президенту Грузии стоят враги Зеленского.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна была проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Спикер парламента Дмитрий Разумков в воскресенье сообщил, что кабмин до сих пор не подавал представления в Раду о кадровых назначениях, в том числе и о назначении Саакашвили. Позднее глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили получит другую должность. Саакашвили заявил, что Зеленский в течение одного-двух дней объявит о его возможном назначении на какую-либо должность.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдессаГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот у них там КВН во власти то 🤣🤣🤣
5 мая, 09:39
Андрей Быстров
1460001
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