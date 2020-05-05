На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов

По его словам, эти люди были убеждены, что Саакашвили сможет посадить в тюрьму всех олигархов, "все заберет, отдаст и переделит", а люди станут счастливыми.

"Саакашвили — это теперь тоже часть нашей страны. Саакашвили — это часть наших ошибок и глупостей, но я никогда не думал, что мы вернемся к этим ошибкам, потому что один раз — это более менее, а второй раз — это фарс чистой воды", — добавил парламентарий.