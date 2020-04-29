В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Он также добавил, что во время президентсва в Грузии Саакашвили никакого отношения к реформам не имел. По словам депутата, их проводил Каха Бенукидзе.

"А Саакашвили давил оппозицию, убивал людей, отнимал каналы, в частности, и медиа, ну и многое другое. Когда люди восстали против него, он вывел полицию, и там были и убитые, и раненые, и так далее", — продолжил Рабинович.

"Пусть бы он отсидел четыре года, потом с чистой совестью приехал к нам вице-премьером. Это один вариант. Второй вариант: нам говорили о том, что наконец пришли новые лица. При всем моем уважении к Саакашвили — это не совсем новое лицо. Мало того, это настолько уже задолбавшее лицо, что его вынимание, я думаю, самая плохая идея для их (правительства Украины. — Прим. ред.) рейтинга", — сказал он.