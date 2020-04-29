В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
Парламентарий оценил, какими были результаты работы Саакашвили в Одесской области.
"Ему люди там поверили первое время. Он возглавил и таможню, и все. Но спросите у одесситов: "как жилось вам, ребята, при Саакашвили", — и они вам ответят: "Ну, если у вас матерные слова запикиваются, то у вас будет сплошной писк в эфире", — сыронизировал Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Он также добавил, что во время президентсва в Грузии Саакашвили никакого отношения к реформам не имел. По словам депутата, их проводил Каха Бенукидзе.
"А Саакашвили давил оппозицию, убивал людей, отнимал каналы, в частности, и медиа, ну и многое другое. Когда люди восстали против него, он вывел полицию, и там были и убитые, и раненые, и так далее", — продолжил Рабинович.
Перед назначением экс-президента Грузии вице-премьером Украины парламентарий в шутку предложил отправить его на родину посидеть в тюрьме.
"Пусть бы он отсидел четыре года, потом с чистой совестью приехал к нам вице-премьером. Это один вариант. Второй вариант: нам говорили о том, что наконец пришли новые лица. При всем моем уважении к Саакашвили — это не совсем новое лицо. Мало того, это настолько уже задолбавшее лицо, что его вынимание, я думаю, самая плохая идея для их (правительства Украины. — Прим. ред.) рейтинга", — сказал он.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Грузия пообещала отозвать посла в Киеве, если это назначение состоится.