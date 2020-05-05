"Позор и бесчестие": Рудковская ответила на скандальную статью о сыне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продюсер Продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальную публикацию о ее сыне Александре словами "позор и бесчестие".

По ее словам, владельцы издания, в котором разместили статью с ложной информацией, извинились перед ней, однако до сих пор не удалили материал.

Ранее некоторые СМИ предположили, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство. Отец ребенка заявил, что намерен довести до суда ситуацию с этими сообщениями.

Мать, в свою очередь, заявила, что если бы информация о ее сыне была бы правдой, она бы ее изначально не стала бы скрывать. Кроме того, она подчеркнула, что не видит ничего постыдного в "особенностях развития".

"Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима (Билан. — Прим. ред.) являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой ! Именно об этом была наша совместная история #немолчи ! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду", — написала Рудковская в инстаграме

Она напомнила, что ее сыну уже семь лет и он может прочитать новости о себе, а ей бы не хотелось, чтобы он "узнавал" что-то про себя не от родных.