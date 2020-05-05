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2020-05-05T05:08
https://ria.ru/20200505/1570972432.html
"Позор и бесчестие": Рудковская ответила на скандальную статью о сыне
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РИА Новости

"Позор и бесчестие": Рудковская ответила на скандальную статью о сыне

05:08 05.05.2020
20046
© Фото : InstagramЕвгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
© Фото : Instagram
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальную публикацию о ее сыне Александре словами "позор и бесчестие".
По ее словам, владельцы издания, в котором разместили статью с ложной информацией, извинились перед ней, однако до сих пор не удалили материал.
Ранее некоторые СМИ предположили, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство. Отец ребенка заявил, что намерен довести до суда ситуацию с этими сообщениями.
Мать, в свою очередь, заявила, что если бы информация о ее сыне была бы правдой, она бы ее изначально не стала бы скрывать. Кроме того, она подчеркнула, что не видит ничего постыдного в "особенностях развития".
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"Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима (Билан. — Прим. ред.) являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой! Именно об этом была наша совместная история #немолчи! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду", — написала Рудковская в инстаграме.
Она напомнила, что ее сыну уже семь лет и он может прочитать новости о себе, а ей бы не хотелось, чтобы он "узнавал" что-то про себя не от родных.
"Вы когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребенка?! ps Полностью поддерживаю пост и позицию моего супруга Евгения", — заключила Рудковская.
Продюсер Яна Рудковская
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