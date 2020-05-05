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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T04:59
https://ria.ru/20200505/1570972355.html
В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19

04:59 05.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 5 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала три случая заражения коронавирусом коронавирусом за сутки и 66 выписанных пациентов, общее число зараженных выросло до 10 804, выздоровели 9 283, скончались уже 254 пациента, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве.
Ранее сообщалось о 252 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по десять новых зараженных, 30 апреля новых случаев внутри страны не было вообще, четверо зараженных были выявлены при въезде.
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По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), все три новых случая имеют заграничное происхождение. Географически один случай зарегистрировали в Инчхоне, еще два обнаружены в ходе карантинного досмотра.
За прошедшие сутки из больниц были выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 9 283 (более 85%. зараженных) Не менее чем у 347 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны, KCDC расследует возможные причины.
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Анализы 8 858 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 620 тысяч тестов на коронавирус.
Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 254. Из них 176 погибли в Тэгу, 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 в Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане, по одному в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6 856 человек, в Кёнсан-Пукто 1 366, в Кёнгидо 681. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3% всех зараженных) связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,4% случаев. По меньшей мере 1 102 случая завезли из-за границы, из них 91 был обнаружен за последние две недели (это 71,7% от общего числа зараженных за этот период).
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В связи со снижением числа новых заражений власти продлили режим социального дистанцирования до 5 мая в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать меры профилактики.
Еще больше послаблений ожидаются с 6 мая, когда Южная Корея перейдет на режим "карантина в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, они смогут вернуться к обычной деятельности лишь с небольшими поправками. Как заявил премьер Чон Се Гюн, граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике, таким как соблюдение дистанции в два метра.
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Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с коронавирусом, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Органы здравоохранения также заявили, что хотя решение об импорте еще не принято, они внимательно следят за эффективностью противовирусного препарата ремдесивир, которое стали использовать в США для лечения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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