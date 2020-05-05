В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19

Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула

Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула

© AP Photo / Ahn Young-joon Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула

СЕУЛ, 5 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала три случая заражения коронавирусом коронавирусом за сутки и 66 выписанных пациентов, общее число зараженных выросло до 10 804, выздоровели 9 283, скончались уже 254 пациента, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве.

Ранее сообщалось о 252 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по десять новых зараженных, 30 апреля новых случаев внутри страны не было вообще, четверо зараженных были выявлены при въезде.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), все три новых случая имеют заграничное происхождение. Географически один случай зарегистрировали в Инчхоне , еще два обнаружены в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 9 283 (более 85%. зараженных) Не менее чем у 347 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны, KCDC расследует возможные причины.

Анализы 8 858 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 620 тысяч тестов на коронавирус.

Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 254. Из них 176 погибли в Тэгу , 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 в Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане , по одному в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6 856 человек, в Кёнсан-Пукто 1 366, в Кёнгидо 681. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3% всех зараженных) связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,4% случаев. По меньшей мере 1 102 случая завезли из-за границы, из них 91 был обнаружен за последние две недели (это 71,7% от общего числа зараженных за этот период).

В связи со снижением числа новых заражений власти продлили режим социального дистанцирования до 5 мая в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать меры профилактики.

Еще больше послаблений ожидаются с 6 мая, когда Южная Корея перейдет на режим "карантина в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, они смогут вернуться к обычной деятельности лишь с небольшими поправками. Как заявил премьер Чон Се Гюн , граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике, таким как соблюдение дистанции в два метра.

Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с коронавирусом, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.

Органы здравоохранения также заявили, что хотя решение об импорте еще не принято, они внимательно следят за эффективностью противовирусного препарата ремдесивир, которое стали использовать в США для лечения коронавируса.