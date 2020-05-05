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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T05:48
https://ria.ru/20200505/1570971946.html
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19

03:25 05.05.2020 (обновлено: 05:48 05.05.2020)
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Теория о вероятной пользе ряда антималярийных препаратов в борьбе с коронавирусом получила в последние месяцы широкое распространение, однако убедительные доказательства их эффективности пока отсутствуют, предупреждают эксперты в области медицины.
Ранее этой весной французский врач-инфекционист Дидье Рауль заявил, что сочетание антималярийного препарата хлорохина, и в частности его производной — гидроксихлорохина, с антибиотиком азитромицин способно творить чудеса в борьбе с коронавирусом. Представители министерства здравоохранения Франции раскритиковали ажиотаж, спровоцированным данным объявлением, и потребовали более тщательного изучения сочетания этих препаратов. Впоследствии выяснилось, что клинические испытания проводились с участием небольшого количества пациентов и без использования плацебо.
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Теория Рауля вызвала неоднозначную реакцию в ряде стран. Так, клинические испытания в Бразилии были прекращены после развития у пациентов опасных для жизни побочных эффектов. Был проведен ряд исследований, в ходе которых не удалось доказать пользу хлорохина и гидроксихлорохина в лечении коронавируса.
Эксперты Левенского университета (Бельгия) вирусолог Жан Руэлль и специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала подчеркнули в беседе с РИА Новости, что необходимо получить больше информации об антималярийных препаратах, прежде чем говорить об их использовании в борьбе с COVID-19.
"Мое мнение относительно гидроксихлорохина может быть сформулировано как "поживем — увидим"… В проводимых исследованиях необходимо обращать внимание на следующие моменты: какие пациенты были отобраны для доказательства эффективности лекарства; при каких проявлениях оно (будет использоваться – ред.) в будущем: для профилактики, при первых симптомах или в тяжелых случаях. У нас пока нет ответа на эти вопросы ни в случае с гидроксихлорохином, ни в случае с другими молекулами, так что поживем — увидим", — заявил Руэлль.
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В свою очередь, Гала отметил, что, продвигая исследование, не соответствующее всем необходимым критериям, профессор Рауль теряет авторитет в медицинских кругах.
"Я очень уважаю профессора Рауля как вирусолога…, но в данном случае у меня большие сомнения относительно эффективности данного сочетания препаратов. До настоящего времени исследования проводились в режиме "чрезвычайной ситуации", они получили большое распространение, однако другие врачи не высказали свою экспертную оценку", — заявил он РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бельгия
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