Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Теория о вероятной пользе ряда антималярийных препаратов в борьбе с Теория о вероятной пользе ряда антималярийных препаратов в борьбе с коронавирусом получила в последние месяцы широкое распространение, однако убедительные доказательства их эффективности пока отсутствуют, предупреждают эксперты в области медицины.

Ранее этой весной французский врач-инфекционист Дидье Рауль заявил, что сочетание антималярийного препарата хлорохина, и в частности его производной — гидроксихлорохина, с антибиотиком азитромицин способно творить чудеса в борьбе с коронавирусом. Представители министерства здравоохранения Франции раскритиковали ажиотаж, спровоцированным данным объявлением, и потребовали более тщательного изучения сочетания этих препаратов. Впоследствии выяснилось, что клинические испытания проводились с участием небольшого количества пациентов и без использования плацебо.

Теория Рауля вызвала неоднозначную реакцию в ряде стран. Так, клинические испытания в Бразилии были прекращены после развития у пациентов опасных для жизни побочных эффектов. Был проведен ряд исследований, в ходе которых не удалось доказать пользу хлорохина и гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

Эксперты Левенского университета ( Бельгия ) вирусолог Жан Руэлль и специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала подчеркнули в беседе с РИА Новости, что необходимо получить больше информации об антималярийных препаратах, прежде чем говорить об их использовании в борьбе с COVID-19.

"Мое мнение относительно гидроксихлорохина может быть сформулировано как "поживем — увидим"… В проводимых исследованиях необходимо обращать внимание на следующие моменты: какие пациенты были отобраны для доказательства эффективности лекарства; при каких проявлениях оно (будет использоваться – ред.) в будущем: для профилактики, при первых симптомах или в тяжелых случаях. У нас пока нет ответа на эти вопросы ни в случае с гидроксихлорохином, ни в случае с другими молекулами, так что поживем — увидим", — заявил Руэлль.

В свою очередь, Гала отметил, что, продвигая исследование, не соответствующее всем необходимым критериям, профессор Рауль теряет авторитет в медицинских кругах.

"Я очень уважаю профессора Рауля как вирусолога…, но в данном случае у меня большие сомнения относительно эффективности данного сочетания препаратов. До настоящего времени исследования проводились в режиме "чрезвычайной ситуации", они получили большое распространение, однако другие врачи не высказали свою экспертную оценку", — заявил он РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.