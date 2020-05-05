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Медиавойны
2020-05-05T01:07
https://ria.ru/20200505/1570971076.html
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-"расследования" о России
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РИА Новости

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-"расследования" о России

01:02 05.05.2020 (обновлено: 01:07 05.05.2020)
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© AFP 2020 / Emmanuel DunandВход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материал "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.
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На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
Также NYT удостоена премии в категории "Расследование" за материалы о нью-йоркских такси. Сообщается, что раскрытая репортерами коррупция в бизнесе городских перевозок привлекла внимание властей и привела к реформе в этой индустрии.
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Газета Washington Post получила награду в номинации "Разъяснительная статья" за серию публикаций, "демонстрирующих с научной ясностью губительные последствия экстремальных температур на нашей планете".
Награду в категории "Служение обществу" получила местная газета Anchorage Daily News за серию материалов о жизни и "заброшенных" городков и деревень на Аляске.
Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США. Она была учреждена по воле и на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера, основателя школы журналистики в Колумбийском университете. Впервые награда была вручена в 1917 году.
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487361897
МедиавойныРоссияПулитцеровская премияВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Спасибо за ссылку. Интересно в первоисточнике почитать. У нас, понятное дело, это скрывают всё.
5 мая, 01:25
КМКалинка Малинкова
36200275
Нормальные люди не читают "желтую либероидную" прессу.
5 мая, 01:27
vkv
85200713
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