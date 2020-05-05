NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-"расследования" о России

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материал "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.
14 апреля, 22:02МедиавойныСоловьев поставил диагноз NYT после статьи о Путине
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
Также NYT удостоена премии в категории "Расследование" за материалы о нью-йоркских такси. Сообщается, что раскрытая репортерами коррупция в бизнесе городских перевозок привлекла внимание властей и привела к реформе в этой индустрии.
Газета Washington Post получила награду в номинации "Разъяснительная статья" за серию публикаций, "демонстрирующих с научной ясностью губительные последствия экстремальных температур на нашей планете".
Награду в категории "Служение обществу" получила местная газета Anchorage Daily News за серию материалов о жизни и "заброшенных" городков и деревень на Аляске.
Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США. Она была учреждена по воле и на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера, основателя школы журналистики в Колумбийском университете. Впервые награда была вручена в 1917 году.