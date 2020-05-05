NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-"расследования" о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".

Также NYT удостоена премии в категории "Расследование" за материалы о нью-йоркских такси. Сообщается, что раскрытая репортерами коррупция в бизнесе городских перевозок привлекла внимание властей и привела к реформе в этой индустрии.