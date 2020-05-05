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Культура
2020-05-05T09:57
https://ria.ru/20200505/1570953472.html
Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791327_0:178:3207:1982_1036x0_80_0_0_67254e08ec57ea75e548cec99545e8b2.jpg
РИА Новости

Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"

02:38 05.05.2020 (обновлено: 09:57 05.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отключил счетчик лайков под клипом, снятым на совместный трек с Григорием Лепсом "С чистого листа", после того как его раскритиковали пользователи на YouTube (за первых три дня после премьеры видео получило 130 тысяч дизлайков и около 50 тысяч лайков).
© Фото : Тимати Скрин YouTube-канала рэпера Тимати (Тимур Юнусов) клип "С чистого лица"
Скрин YouTube-канала рэпера Тимати (Тимур Юнусов) клип С чистого лица
© Фото : Тимати
Скрин YouTube-канала рэпера Тимати (Тимур Юнусов) клип "С чистого лица"
Теперь нельзя посмотреть, как оценили эту работу зрители. Поставить "нравится" или "не нравится" тоже не получится. Видны только просмотры — их более 2,2 миллиона. Зрители осудили этот шаг исполнителя.
"Он опять спрятал лайки", — заметил @Vladislav Novik.
"Почему это мы отключили счетчик лайков/дизлайков? Стыдно? Да?" — поинтересовался @judge d.
"Уже отключил дизлайки, скоро отключит комментарии, ну а там и удаление как обычно. Стоило ли вообще выкладывать тогда это?" — присоединился к обсуждению @сергей буча.
Это не первый раз, когда рэпера критикуют в Сети. В сентябре прошлого года он опубликовал на YouTube клип на песню "Москва", посвященный Дню города столицы. Ролик собрал рекордное количество дизлайков (1,4 миллиона отметок "не нравится" против 85 тысяч "нравится") в российском YouTube, а позже стал недоступен.
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КультураМузыкаНовости культурыГригорий ЛепсYouTubeТимати (Тимур Юнусов)
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