Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отключил счетчик лайков под Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отключил счетчик лайков под клипом , снятым на совместный трек с Григорием Лепсом "С чистого листа", после того как его раскритиковали пользователи на YouTube (за первых три дня после премьеры видео получило 130 тысяч дизлайков и около 50 тысяч лайков).

Теперь нельзя посмотреть, как оценили эту работу зрители. Поставить "нравится" или "не нравится" тоже не получится. Видны только просмотры — их более 2,2 миллиона. Зрители осудили этот шаг исполнителя.

"Он опять спрятал лайки", — заметил @Vladislav Novik.

"Почему это мы отключили счетчик лайков/дизлайков? Стыдно? Да?" — поинтересовался @judge d.

"Уже отключил дизлайки, скоро отключит комментарии, ну а там и удаление как обычно. Стоило ли вообще выкладывать тогда это?" — присоединился к обсуждению @сергей буча.