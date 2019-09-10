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РИА Новости
Культура

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

09:10 10.09.2019 (обновлено: 10:46 10.09.2019)
12477
© ТиматиКадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
© Тимати
Кадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
Видео состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы. В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
По данным на ночь с понедельника на вторник его посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков. В комментариях пользователи назвали его заказным. Тимати опроверг информацию, что клип проплачен.
Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями за клип, в котором сказал, что шокирован потоком негатива после его публикации. Он высказал сожаление в связи с тем, что не следит за политической ситуацией, и заявил, что не знал про "выборы мэра".
Тимати также ответил критикам песни, отметив, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом. Рэпер заявил, что удаляет видео, "чтобы не продолжать эту волну негатива", "цели обидеть кого-либо не было".
В Москве в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра российской столицы состоялись год назад.
Певец Тимати
Вчера, 12:33Культура
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
114173569
Обсудить 7
КультураGuf (Алексей Долматов)Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)Москва
Популярные комментарии
Ничего, они свои бабки от собянина-путина (из наших налогов) получили, они довольны. Власть от бессилия скатилась на такое дно пропаганды, что подняться оттуда никакой батискаф путину уже не поможет.
10 сентября, 10:08
ЕМЕнисей Могучий
1300008
Откуда дизлайки? В клипе было что-то плохое про Москву?
10 сентября, 10:12
aandrei7laptev
400008
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