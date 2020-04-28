Тимати и Григорий Лепс представили в Сети клип на песню "С чистого листа"

Музыканты возвращаются с премии, на которой хип-хоп-исполнитель взял главную награду. Он говорит, что сделать ему это было просто. Тогда Лепс спрашивает: "А ты бы смог все вот это начать с нуля?" — "Легко", — отвечает Тимати и на следующее утро просыпается в съемной квартире, без денег, связей и татуировок. Ему приходится начинать карьеру с самого начала.