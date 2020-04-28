Тимати и Григорий Лепс представили в Сети клип на песню "С чистого листа"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал на YouTube клип на совместный трек с певцом Григорием Лепсом "С чистого листа".
Музыканты возвращаются с премии, на которой хип-хоп-исполнитель взял главную награду. Он говорит, что сделать ему это было просто. Тогда Лепс спрашивает: "А ты бы смог все вот это начать с нуля?" — "Легко", — отвечает Тимати и на следующее утро просыпается в съемной квартире, без денег, связей и татуировок. Ему приходится начинать карьеру с самого начала.
"Спасибо всей команде за возможность воплотить идею и переместиться в казалось бы другую для меня реальность. Такие эксперименты очень приземляют. Никто из нас не должен зарекаться. В жизни возможно все", — написал Тимати в инстаграме.
Продюсеры клипа — Павел Худяков и Корнелия Поляк. Режиссер — Заур Засеев ("Елки 1914", "Елки 3").
За сутки ролик набрал более миллиона просмотров и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Мнения почти поровну разделились на "нравится" и "не нравится",