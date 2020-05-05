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Туризм
2020-05-05T08:03
https://ria.ru/20200505/1570949058.html
Туризм после пандемии: что такое "паспорт здоровья" и как его получить
https://cdn23.img.ria.ru/images/155145/60/1551456039_0:382:2722:1913_1036x0_80_0_0_422f455d74043169d8d36efc347a7ade.jpg
РИА Новости

Туризм после пандемии: что такое "паспорт здоровья" и как его получить

08:00 05.05.2020 (обновлено: 08:03 05.05.2020)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Светлана Баева. "Паспорт здоровья", "иммунный паспорт" — без этого теперь путешественникам не обойтись. Когда откроют границы, неизвестно, но к летнему сезону отпусков уже готовятся в Греции, Турции, Израиле и других странах. Итальянские и испанские курорты ищут способы сделать пляжи доступными и безопасными. Правда, пока лишь для собственных граждан. О туризме после пандемии — в материале РИА Новости.

За визой — с тестом

Сначала к врачу, потом за визой или в аэропорт — еще в середине апреля эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранит Садику предположил, что именно таким будет туризм после пандемии. Без теста на коронавирус никуда не пустят.
В Еврокомиссии это не прокомментировали, но Садику поддерживают туристические организации. Например, в Греции собираются ввести "паспорта здоровья" для иностранцев.
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Министр туризма Хорватии Гари Каппелли рассказал, что обсуждается "общий документ, что-то типа "паспорта COVID-19", действительного во всех государствах ЕС".

Где дадут справку

В России сделать платный тест на коронавирус можно, но не во всех регионах. Этим занимаются частные лаборатории. Недавно такая услуга появилась в аэропорту Домодедово. Результат — через три-пять дней. Есть вариант с вызовом медработника на дом.
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В ОАЭ в середине апреля провели эксперимент по экспресс-тестированию. Всех пассажиров рейса из Дубая в Тунис обследовали за десять минут. Адель Аль Редха, главный операционный директор авиакомпании, инициировавшей акцию, сообщил, что так будут поступать и на других направлениях.

Паспорт не поможет

Правда, эксперты напоминают, что "паспорта здоровья" да и карантин перед поездкой — не панацея. Ведь турист может заразиться в аэропорту, в такси, на месте отдыха.
Также пропуском не могут служить и иммунные паспорта о наличии антител к коронавирусу. "Пока нет официальных подтверждений того, что переболевший человек не способен заразиться повторно, — говорит профессор Медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Андрей Свистельник. — Поэтому само по себе выздоровление ничего не гарантирует".
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27 апреля, 11:12РИА Наука
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Более того, "иммунный паспорт" может создать иллюзию безопасности и, соответственно, привести к новой вспышке заболевания.

Без воды, еды и третьего пассажира

Авиакомпании осваивают социальное дистанцирование. В Таиланде с 1 мая возобновили внутренние рейсы. Но, по новым правилам, доступны лишь 70 процентов мест в самолетах (средние кресла занимать нельзя), пассажиры должны быть в масках, никаких напитков и питания на борту.
Итальянская компания, занимающаяся интерьерами самолетов, предложила две схемы рассадки. "Янус" — развернуть средние сидения в противоположную сторону и разделить пассажиров перегородками из прозрачного материала. Другой вариант — колпак над каждым креслом.

Фиолетовый знак и кабинки

В Испании планируют обеспечить социальное дистанцирование на пляжах с помощью различных барьеров — конусов, веревок. Причем речь пока идет только о местных жителях. Предполагается создание зон отдыха Covid Free (без риска инфекции).
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В Израиле уже в ближайшие дни для отелей подготовят специальный стандарт "Фиолетовый знак", разрешающий работать в период пандемии. Сначала гостей пустят в циммеры — небольшие коттеджи, а также в гостиницы, где имеются номера с отдельным входом. Потом откроют все остальные, но с доставкой питания по номерам и без использования общественных пространств. Затем заработают кафе и рестораны с соблюдением социальной дистанции.
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Отдых подорожает и подождет

Туры подорожают, уверены эксперты. Авиакомпании и отели недосчитаются многих клиентов, а меры безопасности — например, стерилизация комнат и даже столовых приборов — потребуют увеличения персонала.
Впрочем, российские туроператоры предупреждают: не стоит рассчитывать на поездку за рубеж в ближайшее время. "Надо дождаться открытия границ, — говорит гендиректор крупного туроператора Анна Подгорная. — Пока конкретики по этому вопросу, а также по работе отелей и паспортам здоровья нет".
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