В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для иностранных путешественников,

Об этом сказал министр туризма Харис Теохарис. . В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для иностранных путешественников, сообщает Greek City Times.Об этом сказал министр туризма Харис Теохарис.

В развитии туризма в этом году делается ставка на безопасный въезд и безопасный выезд. Теохарис пояснил, что с ЕС проводятся консультации, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему путешествовать, был предоставлен надежный тест на коронавирус.

Министр объяснил, что это нужно делать в стране, откуда приезжают отдыхающие. Если, например, это немецкий гость, то тест он будет проходить в Германии до приезда в Грецию.

Теохарис заявил, что находится в постоянном контакте с крупными туроператорами за рубежом. Они выражают свою заинтересованность в Греции и ожидают, что в отелях и других местах, представляющих интерес для путешественников, будут приняты меры по охране здоровья.