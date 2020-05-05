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2020-05-05T04:33
https://ria.ru/20200505/1570799744.html
Концентрационный лагерь Маутхаузен (1945)
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РИА Новости

Концентрационный лагерь Маутхаузен (1945)

04:33 05.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ЗолотовВид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Андрей Золотов
Маутхаузен (Mauthausen) – нацистский концентрационный лагерь. Был создан в июле-августе 1938 года в четырех километрах от города Маутхаузен (Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 года – самостоятельный лагерь. Имел статус лагеря смерти, насчитывал от 49 до 52 филиалов (внешних лагерей), крупнейшими из которых были Гузен (с 1940 года) и Мельк (с 1944 года).
Концлагерь Маутхаузен был создан сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. В выборе места для лагеря решающую роль сыграл находившийся там гранитный карьер.
Первоначально предназначался для содержания уголовных преступников, гомосексуалистов, лиц, объявленных "расово неполноценными". В мае 1939 года был преобразован в лагерь для политических заключенных, с началом Второй мировой войны в Маутхаузене содержались также военнопленные.
Вначале узников использовали на работах по устройству лагеря, в дальнейшем они должны были производить строительные материалы для созданного СС предприятия Deutsche Erdund Steinwerke, GmbH ("Германская камнедобывающая компания").
С 1942-1943 годов узников Маутхаузена стали более активно использовать в военной промышленности. Для этих целей были созданы многочисленные внешние лагеря. Узники должны были строить, прежде всего, подземные цеха для защиты производства от воздушных налетов. Строительство подземных штолен велось с полным игнорированием сохранения здоровья и жизни узников, что повлекло за собой огромное количество жертв.
Со второй половины войны основной лагерь Маутхаузен стал также функционировать как центр управления целой сети лагерей, в котором прибывающие узники распределялись по внешним лагерям. Одновременно с этим в Маутхаузен возвращали больных и неработоспособных узников из внешних лагерей, которые фактически были там обречены на смерть.
Если в конце 1942 года в концлагерях Маутхаузен и Гузен и нескольких внешних лагерях содержалось 14 тысяч узников, то уже в марте 1945 года там находилось более 84 тысяч человек, из них 65 тысяч – во внешних лагерях.
Большинство заключенных, находившихся в Маутхаузене, было депортировано из Польши, затем следовали советские граждане и граждане Венгрии. В Маутхаузене также содержалось много немцев, австрийцев, французов, итальянцев, югославов и испанцев. В общей сложности в лагерном управлении СС были зафиксированы узники более 40 наций.
В Маутхаузене действовала подпольная организация Сопротивления во главе с интернациональным лагерным комитетом.
Активную подпольную борьбу вели советские военнопленные. Подпольщики укрывали и спасали от уничтожения больных и ослабленных узников, совершали акты саботажа на военных предприятиях, вели антифашистскую пропаганду.
В ночь на 3 февраля 1945 года более 400 советских военных совершили массовый побег из Маутхаузена. Это восстание вошло в историю как одно из крупнейших во Второй мировой войне.
Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и убили почти всех бежавших, выжить удалось лишь девяти.
Всего за годы существования Маутхаузена через него прошли, по различным данным, от почти 200 тысяч человек до 335 тысяч человек, из которых свыше восьми тысяч составляли женщины. Более 120 тысяч человек были казнены, умерли от непосильного труда, изощренных пыток и голода.
Среди жертв Маутхаузена – свыше 30 тысяч советских граждан, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. В ночь на 18 февраля 1945 года он в числе других 500 заключенных после зверских пыток был облит водой на морозе и погиб.
Концентрационный лагерь Маутхаузен был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками. В 1946-1947 годах в Маутхаузене располагался советский лагерь для интернированных и казармы советского военного контингента. В июне 1947 года бывший концентрационный лагерь был передан австрийским властям с обязательством создать здесь мемориальный комплекс.
Весной 1949 года состоялось открытие мемориального комплекса Маутхаузен. В начале 1960-х годов на территории мемориального комплекса разбили кладбище, куда были перенесены останки жертв из созданных СС общих могил. В 1970 году в перестроенном бывшем помещении лагерного больничного барака был организован музей.
Весной 1963 года на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" был установлен памятник Дмитрию Карбышеву (скульптор Владимир Цигаль).
Во многих странах, в том числе в России, действуют комитеты бывших узников Маутхаузена.
Ежегодно в мемориальном комплексе Маутхаузен проходят памятные мероприятия, посвященные освобождению лагеря. В 2020 году церемония, посвященная 75-летию освобождения лагеря, пройдет в формате онлайн из-за ситуации с коронавирусом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. 2004 г.)
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