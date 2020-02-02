В Маутхаузене отметили годовщину восстания советских военнопленных

ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных, прошла в мемориальном комплексе Траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных, прошла в мемориальном комплексе Маутхаузен (Верхняя Австрия) на территории бывшего концлагеря.

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года 419 советских офицеров из "блока смерти" концлагеря Маутхаузен совершили побег. Это восстание вошло в историю как крупнейшее во Второй мировой войне . Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и убили почти всех бежавших, выжить удалось лишь девяти.

Участники памятной церемонии возложили венки. В мероприятии приняли участие советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев, а также представители российского посольства в Австрии.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в приветствии к участникам церемонии указал на то, что сегодня наблюдаются попытки "перелицевать" историю Второй мировой войны, поставить на одну доску жертв и их палачей, продолжается постыдная борьба с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран, переживших ужасы нацизма.

"Австрия могла бы для подобных стран послужить примером уважительного и бережного отношения к советским мемориалам и воинским захоронениям, хотя случаи осквернения происходят и здесь. Наш священный долг - не допустить искажения исторических событий, бережно хранить память о героях и жертвах той страшной войны", - подчеркнул посол.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.