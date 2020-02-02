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В Маутхаузене отметили годовщину восстания советских военнопленных
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РИА Новости

В Маутхаузене отметили годовщину восстания советских военнопленных

17:07 02.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПамятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных, прошла в мемориальном комплексе Маутхаузен (Верхняя Австрия) на территории бывшего концлагеря.
В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года 419 советских офицеров из "блока смерти" концлагеря Маутхаузен совершили побег. Это восстание вошло в историю как крупнейшее во Второй мировой войне. Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и убили почти всех бежавших, выжить удалось лишь девяти.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии. Архивное фото
6 мая 2018, 17:52
Память погибших в концлагере Маутхаузен почтили в Австрии
Участники памятной церемонии возложили венки. В мероприятии приняли участие советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев, а также представители российского посольства в Австрии.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в приветствии к участникам церемонии указал на то, что сегодня наблюдаются попытки "перелицевать" историю Второй мировой войны, поставить на одну доску жертв и их палачей, продолжается постыдная борьба с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран, переживших ужасы нацизма.
"Австрия могла бы для подобных стран послужить примером уважительного и бережного отношения к советским мемориалам и воинским захоронениям, хотя случаи осквернения происходят и здесь. Наш священный долг - не допустить искажения исторических событий, бережно хранить память о героях и жертвах той страшной войны", - подчеркнул посол.
Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Ежегодную памятную церемонию в Маутхаузене посещают тысячи человек.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
27 января, 20:18Религия и мировоззрение
В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
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Вторая мировая война (1939-1945)АвстрияРоссияВ мире
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