Полиция проверит видео блогеров, жаривших шашлыки в центре Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Полиция проверяет размещенную в интернете видеозапись, на которой блогеры жарят шашлыки на Сенной площади в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в интернете появилась запись, где молодые люди поставили мангал прямо у скамейки на Сенной площади и пожарили шашлыки.
"Полиция изучает видеозапись, по этому факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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В Петербурге зафиксировано 5346 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 37 человек, выздоровели 1197.
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