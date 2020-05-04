У трудника из монастыря в Калужской области подтвердили коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился у госпитализированного с пневмонией трудника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Ранее сообщалось, что трудник монастыря госпитализирован в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пневмония вирусной этиологии" и подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Вместе с ним положили его жену и мать с признаками заболевания. Монастырь закрылся для паломников до 11 мая, при этом насельники отказались сдавать анализ на коронавирус до итогов анализа трудника.
"Диагноз COVID-19 подтвердился у трудника. В монастыре мазки взяли у 45 человек, трое из них с температурой", - сказал собеседник агентства.
По данным на 4 мая, в Калужской области 1309 зараженных коронавирусом, из них 128 человек выздоровели, 12 скончались.
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