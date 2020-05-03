У трудника из монастыря в Калужской области заподозрили коронавирус

Трудник монастыря обратился в ЦРБ 30 апреля. "Поставлен предварительный диагноз пневмония вирусной этиологии, подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. Пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу. Также в областную инфекционную больницу госпитализированы члены семьи (жена и мать, у обоих – признаки заболевания)", - говорится в сообщении.

Первого мая врачи с представителем администрации района провели переговоры с монахами о допуске медицинских работников для осмотра насельников и, при наличии показаний, отбора биологического материала для анализа на COVID-19. "На это был получен отказ. Была достигнута договоренность, что монахов осмотрит монастырский врач, а решение о сдаче анализов будет принято после подтверждения заражения трудника", - информируют власти.