У трудника из монастыря в Калужской области заподозрили коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Насельники Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области, чей трудник попал в больницу с пневмонией и подозрением на COVID-19, не пустили к себе медиков, заявив, что их осмотрит монастырский врач, и тот не нашел у братии признаков ОРВИ, сообщила администрация Боровского района.
Трудник монастыря обратился в ЦРБ 30 апреля. "Поставлен предварительный диагноз пневмония вирусной этиологии, подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. Пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу. Также в областную инфекционную больницу госпитализированы члены семьи (жена и мать, у обоих – признаки заболевания)", - говорится в сообщении.
Первого мая врачи с представителем администрации района провели переговоры с монахами о допуске медицинских работников для осмотра насельников и, при наличии показаний, отбора биологического материала для анализа на COVID-19. "На это был получен отказ. Была достигнута договоренность, что монахов осмотрит монастырский врач, а решение о сдаче анализов будет принято после подтверждения заражения трудника", - информируют власти.
Третьего мая монастырский врач осмотрел братию, признаков заболевания не обнаружил, температура тела у всех нормальная. Согласие монашествующих сдать анализы на COVID-19 после подтверждения заболевания у трудника подтвердил, отмечается в сообщении. Результаты анализа госпитализированного ожидаются 4-5 мая.
Монастырь закрыт для паломников до 11 мая, о чем сообщается на сайте обители.
Власти прокомментировали также инцидент, случившийся, после того как трудник был госпитализирован. В монастырь для консультации выехал заведующий боровской поликлиникой. В качестве памяток по режиму самоизоляции он взял стопку бланков уведомления об изоляции, которые дают подписать заболевшим COVID-19. Власти поясняют, что медик ошибся ввиду сильной загруженности. "Злого умысла не было", - говорится в сообщении. Однако иеромонах Роман (Кропотков) на сервисе YouTube разместил видеообращение, в котором возмутился тем, что насельникам предложили признать факт своего заболевания еще до того, как взяты тесты. Видео вызвало резонанс в соцсетях. Позже в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с извинением иеромонаха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.