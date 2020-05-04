Руденя: на кимрской фабрике запустили линию по выпуску респираторов

ТВЕРЬ, 4 мая - РИА Новости. Новая линия по выпуску медицинских респираторов "СПИРО" запущена на Кимрской фабрике имени Горького в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
За две смены предусмотрен выпуск 10 тысяч респираторов.
Пресс-служба отмечает, что сегодня предприятие выпускает защитные изделия для специалистов здравоохранения, в том числе медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Для увеличения объемов производства респираторов и защитных костюмов фабрике в апреле этого года в рамках программы "Противоэпидемические проекты" одобрена поддержка от федерального Фонда развития промышленности в размере 81 миллиона рублей.
По словам губернатора области Игоря Рудени, который в понедельник вместе с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым посетил фабрику, сотрудники предприятия трудились в праздничные дни, занимаясь производством востребованной продукции.
"Вы смогли за сутки выпустить более 87 тысяч изделий разного назначения, и это очень высокий показатель. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи. Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день", - сказал глава региона. Фабрика выпускает в сутки почти 27 тысяч респираторов "СПИРО" респираторы "Лепесток" - порядка 22 тысяч изделий в сутки и еще около ста наименований защитных изделий. Среди востребованной продукции – медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы и многое другое. Производство сертифицировано по международному стандарту качества. Предприятие оснащено современным ультразвуковым оборудованием для изготовления респираторов, техникой с тепловым воздействием для изготовления комплектующих изделий, швейными машинами для изготовления специальной одежды.
Кимрская фабрика была основана в 1925 году, 20 сентября 2020 года предприятие будет отмечать 95-летие.