Руденя: на кимрской фабрике запустили линию по выпуску респираторов

"Вы смогли за сутки выпустить более 87 тысяч изделий разного назначения, и это очень высокий показатель. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи. Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день", - сказал глава региона. Фабрика выпускает в сутки почти 27 тысяч респираторов "СПИРО" респираторы "Лепесток" - порядка 22 тысяч изделий в сутки и еще около ста наименований защитных изделий. Среди востребованной продукции – медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы и многое другое. Производство сертифицировано по международному стандарту качества. Предприятие оснащено современным ультразвуковым оборудованием для изготовления респираторов, техникой с тепловым воздействием для изготовления комплектующих изделий, швейными машинами для изготовления специальной одежды.